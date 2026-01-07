Eveniment
Pomperii din Alba, la datorie în ultimele 24 de ore: Acoperișul unei case s-a prăbușit din cauza zăpezii. Ce misiuni au avut
Misiunile pompierilor militari din Alba au continuat și în ultimele 24 de ore. De la căutarea și salvarea unor persoane dintr-o locuință a cărui acoperiș s-a prăbușit din cauza zăpezii, la căutarea oamenilor fără adăpost pentru a-i transporta în centre de specialitate.
Eforturile salvatorilor s-au concentrat pe următoarele tipuri de misiuni:
Ce misiuni au avut pompierii din Alba în ultimele 24 de ore
Căutare și salvare: O intervenție de urgență a vizat căutarea și salvarea unor persoane dintr-o locuință al cărei acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului de zăpadă.
Protecție socială: Pompierii militari au executat 6 misiuni de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, în vederea transportării acestora în centre de specialitate și protejării de temperaturile scăzute.
Intervenții SVSU: Echipajele serviciilor voluntare au acționat în 2 situații pentru degajarea arborilor căzuți pe un drum județean și pe un drum comunal, restabilind rapid circulația rutieră.
Situația alimentării cu energie electrică
De asemenea, potrivit ISU Alba, la momentul actual se înregistrează deficiențe de alimentare în 13 unități administrativ-teritoriale (UAT). Un număr de 1.155 de utilizatori sunt în continuare nealimentați, 41 de echipe cu specialiști fiind în teren pentru remedierea defecțiunilor.
Pentru a asigura continuitatea energiei electrice, ISU Alba menține în funcțiune 7 generatoare de mare putere, dislocate la solicitarea DEER, în următoarele localități:
- Generator ISU Alba (450 kVA) – Localitatea Câmpeni;
- Generator ISU Bihor (450 kVA) – Spitalul Abrud;
- Generator ISU Arad (450 kVA) – Localitatea Vidra;
- Generator ISU Mureș (450 kVA) – Localitatea Avram Iancu;
- Generator ISU Sibiu (450 kVA) – Localitatea Mogoș;
- Generator ISU Cluj (450 kVA) – Subunitatea Alba Iulia;
- Generator ISU Alba (250 kVA) – Subunitatea Câmpeni.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.