Actualitate

Cum s-a implicat Centrul de Cultură „Augustin Bena”, în proiectul Ziua Națională a României la Alba Iulia

Publicat

acum 2 ore

Centrul de Cultură „Augustin Bena”, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Alba, își desfășoară în mod constant activitatea ca partener instituțional strategic în implementarea unor proiecte culturale majore, asumând nu doar dimensiunea artistică, ci și pe cea operațională, logistică, tehnică, educațională și de management cultural.

Într-o piață culturală în care, adesea, este percepută doar componenta vizibilă a actului artistic, instituția noastră demonstrează că valoarea reală constă și în capacitatea de a coordona și executa mecanisme complexe, interdisciplinare și cu un nivel ridicat de responsabilitate.

Structura Centrului de Cultură „Augustin Bena” include:

  • Ansamblul Folcloric al Județului Alba
  • Fanfara Județului Alba
  • Cvartetul de coarde al Județului Alba
  • Școala de Arte și Meșteșuguri a Județului Alba
  • Compartimentul de promovare, conservare, cercetare și valorificare a patrimoniului cultural imaterial și al minorităților naționale
  • Compartimentul de organizare și administrare
  • Editura CCAB, Editura muzicală și Casa de discuri CCAB
  • Centrul Etnografic al Județului Alba
  • Centrul de excelență în fotografie „Samoilă Mârza”
  • Centrul Național al Tulnicului „Avram Iancu”
  • Centrul județean de colectare a produselor tradiționale meșteșugărești și sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale
  • și, nu în ultimul rând, un manager.

Toate acestea funcționează prin activitatea a numai 53 de angajați.

În cadrul proiectului „Ziua Națională a României la Alba Iulia”, implicarea instituției noastre a fost precisă, măsurabilă și determinantă pentru succesul programului.

Rezultatele operaționale includ:

  • asigurarea a peste 675 de metri liniari de garduri de delimitare pentru Parada Militară;
  • asigurarea a peste 100 mp de podium pentru tribuna oficială și pentru transmisiunile live aferente;
  • organizarea și realizarea a 6 transmisiuni live multicam, difuzate pe 12 canale de comunicare;
  • preluarea și promovarea pentru difuzare live a două transmisiuni TVR (Parada Militară București și Parada Militară Alba Iulia);
  • organizarea și asigurarea întregii scenotehnici pentru acțiunile cultural-artistice din Piața Cetății Alba Carolina (scena mare), în zilele de 29–30 noiembrie și 1 decembrie;
  • promovarea acțiunilor și transmisiunilor live, cu un impact direct de minimum 563.193 de persoane, pe grupe de vârstă: 18–24 ani: 7,4%; 25–34 ani: 17,7%; 35–44 ani: 25,7%; 45–54 ani: 30,4%; 55–64 ani: 11,8%; 65+: 7%;
  • asigurarea sonorizării pentru 24 de acțiuni cultural-artistice în 11 locații distincte;
  • menținerea unei colaborări constante cu operatori media locali și naționali;
  • organizarea a 4 concerte (muzică clasică, folclor, romanțe și concertul corului de copii Theotokos) și colaborarea cu peste 220 de artiști și tineri artiști;
  • susținerea a 8 acțiuni cultural-artistice de către Fanfara Județului Alba;
  • susținerea a 3 acțiuni cultural-artistice de către Cvartetul de coarde;
  • susținerea a 4 acțiuni cultural-artistice de către Ansamblul Folcloric al Județului Alba;
  • organizarea și asigurarea programului de vizitare și ghidaj la Centrul Etnografic al Județului Alba de la Poarta a III-a;
  • organizarea și desfășurarea, pe parcursul a trei zile, a Târgului de meșteșuguri tradiționale românești, cu peste 30 de meșteri participanți;
  • organizarea spectacolelor folclorice din cadrul târgului, cu participarea a peste 170 de păstrători ai tradițiilor din județul Alba, inclusiv 19 tineri soliști vocali și 10 coregrafi;
  • o prezență artistică pe TVR 1 în preambulul Zilei Naționale, timp de 2 ore, în prime-time;
  • organizarea, timp de trei zile, a atelierelor interactive și demonstrațiilor de olărit la Depozitul de Ceramică Veche;
  • participarea la „Salonul de carte 1 Decembrie” cu un stand dedicat Editurii, Casei de Discuri și Editurii Muzicale, cu promovarea a peste 40 de titluri;
  • organizarea a două expoziții de artă fotografică;
  • asigurarea fotografiei de eveniment la 16 acțiuni distincte;
  • realizarea conceptului grafic pentru toate materialele de promovare ale acțiunilor cultural-artistice;
  • și, nu în ultimul rând, sute de telefoane date și primite, sute de ore de organizare, repetiții și studiu individual,
  • precum și trei controale oficiale de conformitate (două controale ISU și un control DSVSA), toate încheiate cu rezultate bune.

Felicit și mulțumesc din suflet întregului colectiv al Centrului de Cultură „Augustin Bena”, care a demonstrat încă o dată că a fi patriot și om de cultură nu se raportează la timpul alocat sau la beneficiile directe.

Adresăm mulțumiri tuturor persoanelor și instituțiilor cu care am colaborat exemplar, pentru modul în care au susținut și au respectat statutul nostru de partener loial, profesionist și ferm ancorat în valori precum respectul, educația și disciplina.

Cu deosebit respect și mulțumiri, Alexandru Pal

