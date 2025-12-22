Alba Mall vă urează ”La mulți ani și sărbători memorabile!” (P)

Nu am vrut să lăsăm anul să treacă fără să vă mulțumim și să vă împărtășim, măcar puțin, din bucuria și mândria noastră de a vă ști alături de noi.

Aceștia suntem. Așa defilăm. Nu avem în spate fonduri de investiții, dar avem, deopotrivă, suflu și suflet.

Suntem echipa unuia dintre puținele malluri cu capital autohton românesc. Încheiem anul ca prieteni și camarazi.

Un an în care ne-am străduit să aducem la Alba Mall tot ce e mai bun pentru voi. Vom continua și în 2026!

Mai bine, mai motivați, pentru clienți și parteneri, pentru comunitate. 2025 a însemnat pentru Alba Mall anul majoratului.

Iar acest lucru s-a tradus printr-un model de business în dialog cu partenerii, de partea lor, și orientat spre ceea ce credem noi că așteaptă fiecare client. Prețuri corecte și calitate.

Am încercat să ținem cont de părerea celor cu care lucrăm, ne-am bazat pe firme locale și recunoaștem că, fără ei și fără albaiulieni, probabil nu am fi ajuns la această vârstă respectabilă

Am deschis magazine noi, am modernizat cinematograful, am organizat evenimente, am avut sute de câștigători la tombole și am promovat, cât am putut și pe orice canal disponibil, fiecare partener, fiecare magazin, mai mic sau mai mare, care ne-a ales și ne-a acordat încrederea.

Vă mulțumim încă o dată, ne ridicăm pălăriile în fața dumneavoastră și vă dorim, din suflet, să aveți sărbători memorabile!

