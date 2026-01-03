Cum s-a încheiat cazul a două oi furate dintr-un grajd din zona Blajului. La ce soluție au ajuns magistrații

Un dosar de furt calificat a fost închis recent de magistrații Judecătoriei Blaj, la mai bine de un an și jumătate de la comiterea faptei.

Mai exact, polițiștii au avut de cercetat furtul a două oi sustrase dintr-un grajd din zona Blajului. Deși faptele au avut loc în noaptea de 4 spre 5 martie 2024, magistrații Judecătoriei Blaj au dat o decizie în caz, abia pe 23 decembrie 2025.

În motivarea instanței a fost descrisă pe scurt fapta care a fost cercetată de polițiști.

”În fapt, din actele de urmărire penală și din mijloacele de probă administrate în cauză a reieșit că, în noaptea de 4 spre 5 martie 2024, persoane necunoscute au sustras dintr-o anexă a locuinței persoanei vătămate două oi, prejudiciul cauzat fiind în valoare ed aproximativ 1000 de lei. Persoana vătămată a precizat că nu mai solicită continuarea cercetărilor și nu se mai constituie parte civilă”, se arată în documentul citat.

Cum polițiștii nu au găsit nici o pista pe care să meargă pentru a prinde hoții, iar persoana vătămată nu a mai dorit continuarea dosarului, procurorul de caz a cerut ca dosarul să fie închis.

Drept urmare, în data de 23 decembrie 2025, procurorul a cerut confirmarea renunțării la urmărirea penală, iar judecătorul instanței din Blaj a admis cererea acestuia.

Dosarul a fost închis definitiv.

