Cum s-a răzbunat un deținut al Penitenciarului Aiud, supărat că nu are televizor în celulă. Cinci ani mai târziu a fost pedepsit

acum O oră

La cinci ani de la comiterea unor fapte de distrugere în Penitenciarul Aiud, un bărbat și-a aflat o nouă pedeapsă din partea judecătorilor.

Mai exact, Andrei D., aflat în prezent în Penitenciarul Spital Târgu Ocna a fost condamnat în data de 9 octombrie 2025, pentru o serie de distrugeri.

Distrugeri pe care le-a cauzat cât a fost încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.

Prima distrugere pentru care a fost condamnat în acest dosar a avut loc la sfâșritul anului 2020. Atunci supărat că nu are televizor în cameră a distrus un geam.

Ce probleme și distrugeri a cauzat în penitenciar

Potrivit motivării instanței:

  • La data de 16 noiembrie 2020, în jurul orei 15.30, fiind nemulţumit de faptul că nu are televizor în cameră, a distrus geamul camerei de deținere.
  • La data de 21 februarie 2021 a distrus geamul băii camerei de deținere.
  • La data de 20 mai 2021, în jurul orei 15.30 a distrus ușile de la baia camerei de deținere.
  • La data de 24 mai 2021, în jurul orei 17.00, a distrus geamul camerei de deținere și ușa de la baia camerei de deținere.
  • La data de 16 august 2021, în jurul orei 10.10, a distrus oglinda din clubul secției de deținere

Pedeapsa primită

Pentru faptele comise a fost condamnat la o pedeapsă de șapte luni de închisoare cu executare. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel la instanța superioară.

Ultimele articole pe alba24
