Cum se calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în cazul accidentării unei persoane asigurate

acum 2 ore

Cum se calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă: În cazul în care o persoană asigurată suferă un accident de muncă și se află în incapacitate temporară de a-și desfășura activitatea, legea prevede un mecanism clar de calcul al indemnizației de concediu medical, astfel încât venitul salariatului să fie protejat pe durata recuperării.

Baza de calcul a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru reducerea timpului de muncă sau trecerea temporară în alt loc de muncă, se determină ca media câștigurilor brute realizate lunar de către asigurat în ultimele șase luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Această medie se calculează numai pentru veniturile obținute de la un singur angajator, fiind luate în considerare salariile sau veniturile asimilate salariilor, conform definiției din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În practică, asta înseamnă că, pentru stabilirea indemnizației, se adună veniturile brute realizate în ultimele șase luni la locul de muncă unde s-a produs accidentul, iar totalul se împarte la șase.

Rezultatul reprezintă baza de calcul lunară a indemnizației, de unde se pleacă cu calculul, potrivit Casei Naționale de Pensii.

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă este suportată integral de angajator sau de bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, în funcție de perioada și condițiile stabilite de lege.

  • Indemnizația pentru incapacitate de muncă se calculează aplicând un procent (între 75% și 100%, în funcție de afecțiune) la media veniturilor salariale brute din ultimele 6 luni. Procentul de 75% se aplică pentru majoritatea bolilor obișnuite, în timp ce 100% este acordat, de exemplu, pentru boli infecto-contagioase din grupa A sau urgențe medico-chirurgicale. O nouă decizie legislativă prevede că, pentru alte tipuri de concedii medicale, procentul scade la 65%.

Scopul acestei reglementări este de a asigura protecția financiară a salariatului în perioada în care nu poate munci din motive medicale, menținând totodată un echilibru între drepturile angajatului și obligațiile angajatorului.

Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului (cum am descris mai sus).

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul urgenţelor medico-chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale in bugetul asigurărilor sociale de stat.

Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 183 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical.

În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile.

Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispoziţiilor legale şi completat sau modificat, după caz, cu codurile de indemnizaţie corespunzătoare şi care constituie document justificativ de plată.

Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se determină ca medie a veniturilor din salarii sau asimilate salariilor definite conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, realizate lunar de către asigurat la același angajator  în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, fără a lua în calcul veniturile obținute și la alți angajatori.

