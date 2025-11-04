Cum se calculează pensia în România în 2025. Ghid simplificat: formula de calcul, pe înțelesul tuturor

Cum se calculează pensia în România în 2025: Suma pe care urmează să o primească o persoană care iese la pensie urmează un principiu simplu: fiecare primește în funcție de cât a contribuit de-a lungul vieții de muncă.

Cu cât ai avut un salariu mai mare și ai lucrat mai mulți ani, cu atât pensia ta va fi mai mare. Excepție fac pensiile speciale și pensiile de serviciu, care sunt necontributive.

Din anul 2024, modul de calcul s-a schimbat odată cu aplicarea noii Legi a pensiilor (Legea nr. 360/2023).

Toate pensiile au fost recalculate automat, folosind o formulă nouă, anunțată de autorități ca fiind ”mai clară”.

Cum se calculează pensia în România în 202: Formula

Pensia se calculează astfel:

Pensie = Valoarea punctului de referință × Numărul total de puncte

Valoarea punctului de referință (VPR) este, în prezent, 81 de lei (a nu se confunda cu valoarea punctului de pensie), conform Casei Naționale de Pensii.

Numărul total de puncte se adună din toți anii în care ai muncit și ai plătit contribuții.

Cum se obțin punctele

Pentru fiecare lună lucrată, primești un anumit număr de puncte în funcție de salariul tău:

Dacă ai avut un salariu egal cu salariul mediu pe economie, primești 1 punct pe an.

Dacă ai avut un salariu mai mic, primești mai puțin de 1 punct; dacă a fost mai mare, primești mai mult.

De exemplu, dacă ai avut un salariu mediu pe economie, după 35 de ani de muncă vei avea aproximativ 35 de puncte.

Cum se calculează pensia: Puncte bonus pentru vechime

Pe lângă punctele obținute din contribuții, se acordă și puncte de stabilitate – un fel de bonus pentru cei care au muncit mult:

după 25 de ani de muncă, primești 0,5 puncte în plus pentru fiecare an;

după 30 de ani, primești 0,75 puncte pe an;

după 35 de ani, primești 1 punct în plus pentru fiecare an lucrat.

Puncte și pentru alte perioade

Se acordă puncte și pentru perioadele în care nu ai lucrat, dar legea le consideră importante:

anii de facultate (maxim 5 ani),

stagiul militar,

concediul medical sau concediul pentru creșterea copilului.

Exemplu de calcul

Să presupunem că o persoană a muncit 35 de ani, cu un salariu mediu.

Are 35 de puncte din contribuții și încă 5 puncte bonus pentru vechime.

Așadar, 40 puncte × 81 lei = 3.240 lei pensie brută.

În concluzie, pensia ta depinde de câți ani ai muncit, cât ai câștigat, dacă ai perioade asimilate (facultate, armată etc.) și valoarea punctului de referință la ieșirea la pensie, care se actualizează anual.

