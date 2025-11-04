Connect with us

Eveniment

Cum se calculează pensia în România în 2025. Ghid simplificat: formula de calcul, pe înțelesul tuturor

Publicat

acum O oră

Cum se calculează pensia în România în 2025: Suma pe care urmează să o primească o persoană care iese la pensie urmează un principiu simplu: fiecare primește în funcție de cât a contribuit de-a lungul vieții de muncă.

Cu cât ai avut un salariu mai mare și ai lucrat mai mulți ani, cu atât pensia ta va fi mai mare. Excepție fac pensiile speciale și pensiile de serviciu, care sunt necontributive.

Din anul 2024, modul de calcul s-a schimbat odată cu aplicarea noii Legi a pensiilor (Legea nr. 360/2023).

Toate pensiile au fost recalculate automat, folosind o formulă nouă, anunțată de autorități ca fiind ”mai clară”.

Cum se calculează pensia în România în 202: Formula

Pensia se calculează astfel:

  • Pensie = Valoarea punctului de referință × Numărul total de puncte
  • Valoarea punctului de referință (VPR) este, în prezent, 81 de lei (a nu se confunda cu valoarea punctului de pensie), conform Casei Naționale de Pensii.

Numărul total de puncte se adună din toți anii în care ai muncit și ai plătit contribuții.

Cum se obțin punctele

Pentru fiecare lună lucrată, primești un anumit număr de puncte în funcție de salariul tău:

Dacă ai avut un salariu egal cu salariul mediu pe economie, primești 1 punct pe an.

Dacă ai avut un salariu mai mic, primești mai puțin de 1 punct; dacă a fost mai mare, primești mai mult.

De exemplu, dacă ai avut un salariu mediu pe economie, după 35 de ani de muncă vei avea aproximativ 35 de puncte.

Vezi și Cea mai mare pensie din România este de 100.000 de lei. TOP pensii speciale și pensii publice. Sumele astronomice primite lunar

Cum se calculează pensia: Puncte bonus pentru vechime

Pe lângă punctele obținute din contribuții, se acordă și puncte de stabilitate – un fel de bonus pentru cei care au muncit mult:

  • după 25 de ani de muncă, primești 0,5 puncte în plus pentru fiecare an;
  • după 30 de ani, primești 0,75 puncte pe an;
  • după 35 de ani, primești 1 punct în plus pentru fiecare an lucrat.

Puncte și pentru alte perioade

Se acordă puncte și pentru perioadele în care nu ai lucrat, dar legea le consideră importante:

  • anii de facultate (maxim 5 ani),
  • stagiul militar,
  • concediul medical sau concediul pentru creșterea copilului.

Exemplu de calcul

  • Să presupunem că o persoană a muncit 35 de ani, cu un salariu mediu.
  • Are 35 de puncte din contribuții și încă 5 puncte bonus pentru vechime.
  • Așadar, 40 puncte × 81 lei = 3.240 lei pensie brută.

În concluzie, pensia ta depinde de câți ani ai muncit, cât ai câștigat, dacă ai perioade asimilate (facultate, armată etc.) și valoarea punctului de referință la ieșirea la pensie, care se actualizează anual.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 38 de secunde

Un consilier local din Teiuș, prins la cules ilegal de vinete, iertat de magistrați. A spus că ”verifica sistemul de irigație”
Evenimentacum 43 de minute

Acord al coaliției de guvernare, pentru reforma lui Bolojan în administrația publică. Câte posturi ar urma să fie desființate
Evenimentacum O oră

Cum se calculează pensia în România în 2025. Ghid simplificat: formula de calcul, pe înțelesul tuturor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Administrațieacum o zi

Târg de Crăciun la Alba Iulia, pe ”repede înainte”: Toată organizarea dată unei firme private. Primăria aduce bradul și instalația
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 9 ore

Locuri de muncă în Alba: 543 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Ratele românilor vor crește
Economieacum 10 ore

Care este salariul mediu brut pe lună în Alba și cât rămâne în mână. Datele statistice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 ore

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 2 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 2 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 6 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Aiudacum 5 ore

Rotary Club Aiud organizează Balul Caritabil „Viitor prin educație – Premiu de excelență și șansă pentru autism”
Luna capsuna
Evenimentacum 6 ore

Super Luna din noaptea de 4 spre 5 noiembrie, cea mai spectaculoasă lună plină din acest an. De ce este numită și Luna Castorului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Actualitateacum 2 zile

O analiză genetică ar putea detecta boala Parkinson înainte de apariţia primelor simptome
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iulia împlinește un deceniu de activitate. Eveniment aniversar
Educațieacum 7 ore

Ziua porților deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Se prezintă condițiile de admitere
Mai mult din Educatie