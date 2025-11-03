Cea mai mare pensie din România este de 100.000 de lei. TOP pensii speciale și pensii publice. Sumele astronomice primite lunar

Cea mai mare pensie publică din România este de 100.000 de lei. Asta înseamnă că în mână, persoana în cauză primește peste 88.500 de lei, lunar. Surprinzător nu este a unui magistrat.

Cea mai mare pensie specială din țară este de aproape 70.000 de lei lunar. Asta înseamnă că în mână, un ”pensioar special” al României primește peste 56.700 de lei lunar.

Reporterii alba24.ro au solicitat Casei Naționale de Pensii Publice să comunice, în baza Legii 544, cele mai mari zece pensii ”speciale”, dar și cele mai mari zece pensii din sistemul public. Deși au comunicat cuantumul pensiilor, reprezentanții CNPP ”fac scut” în fața ”pensionariilor speciali” și invoctă GDPR-ul.

Mai exact, reporterii alba24.ro au solicitat conducerii CNPP să comunice și județele pe raza cărora sunt emise cele mai mari pensii din țară. Însă aceștia nu au comunicat județele și au invocat GDPR-ul.

Pensiile indicate în acest articol au fost plătite în luna septembrie a anului în curs.

Top zece pensii astronomice încasate de foști procurori și judecători

Potrivit reprezentanților CNPP cele mai mari zece pensii din țară, plătite din sistemul public de pensii sunt pe baza statutului procurorilor și judecătorilor. Mai exact toți au fost magistrați, fie judecători și procurori.

Cea mai mare pensie specială brută este de 69.343 de lei, asta înseamnă că pensionarul primește lunar, 56.738 de lei.

69.343 lei brut, 56.738 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor 63.842 lei brut, 52.282 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor 62.783 lei brut, 56.805 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor 62.145 lei brut, 50.907 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor 60.465 lei brut, 49.546 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor 58.191 lei brut, 47.705 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor 56.875 lei brut, 46.638 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor 56.489 lei brut, 46.326 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor 56.447 lei brut, 46.292 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor 56.385 lei brut, 46.241 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor

CNPP face scut de GDPR în fața magistraților

Deși nu intră sub incidența GDPR, reprezentanții Casei Naționale de Pensii nu au comunicat din ce județe fac parte cei zece pensionari ”speciali” ai țării.

Aceștia au răspuns: ”vă informăm că instituția noastră respectă prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), în vigoare de la 25 mai 2018, motiv pentru care nu vi se pot pune la dispoziție informațiile cu caracter personal solicitate, referitoare la județul de domiciliu al beneficiarilor”.

Răspunsul CNPP legat de GDPR este anulat chiar de sucursala Casei de Pensii Alba, care într-o altă solicitare a reporterilor alba24.ro a comunicat care top-ul celor mai mari pensii speciale plătite în județ, dar și a pensiilor publice.

Top-ul celor mai mari pensii din România. Cât primește lunar cel mai bogat pensionar din țară

Dacă un beneficiar de pensii speciale primește peste 56. 000 e lei lunar, sunt pensionari mult mai bogați decât el.

Mai exact cea mai mare pensie publică din România este de 108.627 lei brut, adică lunar un pensionar primește 88.558 de lei în mână.

108.627 lei brut, 88.558 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale 94.519 lei brut, 77.130 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale 89.991 lei brut, 73.463 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale 81.299 lei brut, 73.469 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale 72.317 lei brut, 59.146 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale 70.972 lei brut, 58.057 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale 67.614 lei brut, 55.338 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale 67.355 lei brut, 55.127 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale 64.265 lei brut, 52.624 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale 62.654 lei brut, 51.320 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale

Situația în Alba. Cei mai bogați pensionari din județ

Ce mai mare pensie specială din județul Alba este de în valoare de 50.359 de lei, brut. Asta înseamnă că în fiecare lună, un pensionar din Alba care beneficiază de o pensie specială primește suma de 41.369 de lei în mână.

În paralel, cea mai mare pensie din sistemul public, din județul Alba, dar care nu face parte din categoria ”pensiilor speciale” este de 23.574 lei, brut. Mai exact o pensie lunară de 19.668 lei.

Diferența dintre pensii speciale și pensii publice

Care este diferența dintre pensiile publice și pensiile speciale. Sistemul public de pensii este bazat pe contribuții: fiecare persoană plătește lunar contribuția de asigurări sociale (CAS), iar pensia primită ulterior depinde de vechime și nivelul veniturilor realizate.

Cu alte cuvinte vorbim despre un sistem contributiv. Mai pe scurt primești în funcție de cât ai contribuit. În schimb pensiile speciale sunt acordate anumitor categorii profesionale (precum magistrați, diplomați, aviatori civili sau funcționari parlamentari) și sunt stabilite prin legi speciale, nu doar pe baza contribuțiilor.

Ele sunt finanțate în mare parte de la bugetul de stat și pot depăși considerabil pensiile din sistemul public.

