Cea mai mare pensie din România este de 100.000 de lei. TOP pensii speciale și pensii publice. Sumele astronomice primite lunar
Cea mai mare pensie publică din România este de 100.000 de lei. Asta înseamnă că în mână, persoana în cauză primește peste 88.500 de lei, lunar. Surprinzător nu este a unui magistrat.
Cea mai mare pensie specială din țară este de aproape 70.000 de lei lunar. Asta înseamnă că în mână, un ”pensioar special” al României primește peste 56.700 de lei lunar.
Reporterii alba24.ro au solicitat Casei Naționale de Pensii Publice să comunice, în baza Legii 544, cele mai mari zece pensii ”speciale”, dar și cele mai mari zece pensii din sistemul public. Deși au comunicat cuantumul pensiilor, reprezentanții CNPP ”fac scut” în fața ”pensionariilor speciali” și invoctă GDPR-ul.
Mai exact, reporterii alba24.ro au solicitat conducerii CNPP să comunice și județele pe raza cărora sunt emise cele mai mari pensii din țară. Însă aceștia nu au comunicat județele și au invocat GDPR-ul.
Pensiile indicate în acest articol au fost plătite în luna septembrie a anului în curs.
Top zece pensii astronomice încasate de foști procurori și judecători
Potrivit reprezentanților CNPP cele mai mari zece pensii din țară, plătite din sistemul public de pensii sunt pe baza statutului procurorilor și judecătorilor. Mai exact toți au fost magistrați, fie judecători și procurori.
Cea mai mare pensie specială brută este de 69.343 de lei, asta înseamnă că pensionarul primește lunar, 56.738 de lei.
- 69.343 lei brut, 56.738 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor
- 63.842 lei brut, 52.282 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor
- 62.783 lei brut, 56.805 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor
- 62.145 lei brut, 50.907 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor
- 60.465 lei brut, 49.546 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor
- 58.191 lei brut, 47.705 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor
- 56.875 lei brut, 46.638 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor
- 56.489 lei brut, 46.326 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor
- 56.447 lei brut, 46.292 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor
- 56.385 lei brut, 46.241 lei net – beneficiar privind statutul procurorilor și judecătorilor
CNPP face scut de GDPR în fața magistraților
Deși nu intră sub incidența GDPR, reprezentanții Casei Naționale de Pensii nu au comunicat din ce județe fac parte cei zece pensionari ”speciali” ai țării.
Aceștia au răspuns: ”vă informăm că instituția noastră respectă prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), în vigoare de la 25 mai 2018, motiv pentru care nu vi se pot pune la dispoziție informațiile cu caracter personal solicitate, referitoare la județul de domiciliu al beneficiarilor”.
Răspunsul CNPP legat de GDPR este anulat chiar de sucursala Casei de Pensii Alba, care într-o altă solicitare a reporterilor alba24.ro a comunicat care top-ul celor mai mari pensii speciale plătite în județ, dar și a pensiilor publice.
Top-ul celor mai mari pensii din România. Cât primește lunar cel mai bogat pensionar din țară
Dacă un beneficiar de pensii speciale primește peste 56. 000 e lei lunar, sunt pensionari mult mai bogați decât el.
Mai exact cea mai mare pensie publică din România este de 108.627 lei brut, adică lunar un pensionar primește 88.558 de lei în mână.
- 108.627 lei brut, 88.558 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale
- 94.519 lei brut, 77.130 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale
- 89.991 lei brut, 73.463 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale
- 81.299 lei brut, 73.469 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale
- 72.317 lei brut, 59.146 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale
- 70.972 lei brut, 58.057 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale
- 67.614 lei brut, 55.338 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale
- 67.355 lei brut, 55.127 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale
- 64.265 lei brut, 52.624 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale
- 62.654 lei brut, 51.320 lei net – beneficiar de pensie de asigurări sociale
Situația în Alba. Cei mai bogați pensionari din județ
Ce mai mare pensie specială din județul Alba este de în valoare de 50.359 de lei, brut. Asta înseamnă că în fiecare lună, un pensionar din Alba care beneficiază de o pensie specială primește suma de 41.369 de lei în mână.
În paralel, cea mai mare pensie din sistemul public, din județul Alba, dar care nu face parte din categoria ”pensiilor speciale” este de 23.574 lei, brut. Mai exact o pensie lunară de 19.668 lei.
Diferența dintre pensii speciale și pensii publice
Care este diferența dintre pensiile publice și pensiile speciale. Sistemul public de pensii este bazat pe contribuții: fiecare persoană plătește lunar contribuția de asigurări sociale (CAS), iar pensia primită ulterior depinde de vechime și nivelul veniturilor realizate.
Cu alte cuvinte vorbim despre un sistem contributiv. Mai pe scurt primești în funcție de cât ai contribuit. În schimb pensiile speciale sunt acordate anumitor categorii profesionale (precum magistrați, diplomați, aviatori civili sau funcționari parlamentari) și sunt stabilite prin legi speciale, nu doar pe baza contribuțiilor.
Ele sunt finanțate în mare parte de la bugetul de stat și pot depăși considerabil pensiile din sistemul public.
facsimil
luni, 03.11.2025 at 10:14
slab !
trebuie neapărat să vină binomu pesede-aur la putere și atunci se vor mări pensiile speciale așa cum merită cu adevărat specialii.
pilu
luni, 03.11.2025 at 10:20
Mă, nu mai enervați truditorii țării cu asemenea informații. Omul dacă este la muncă și află asta ia pierit cheful pe toată ziua. Și mi se pare normal.