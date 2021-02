Cum se poate afla vaccinul cu care vom fi imunizați. Gheorghiță: se va putea anula programarea și alege alt centru

În momentul în care se face programarea la vaccinare pe platformă, nu este precizat tipul vaccinului, însă acesta poate fi identificat după data rapelului. Dacă persoana respectivă nu dorește să fie imunizată cu acel vaccin, va putea anula programarea și alege alt centru de vaccinare.

Precizările au fost făcute de coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medical Valeriu Gheorghiță.

Acesta s-a referit și la lista de așteptare pentru vaccinări.

„În momentul în care te vei programa într-un centru de vaccinare și platforma îți va aloca rapelul la ziua 21 sau la ziua 28 sau la ziua 56, vei ști ce vaccin urmează să primești”, a spus Valeriu Gheorghiță la Digi24.

Vaccinul Pfizer are rapel la 21 de zile, cel de la Moderna – la 28, iar cel de la AstraZeneca – la 56 de zile.

Potrivit sursei citate, cele mai multe centre vor opera cu un singur tip de vaccin, iar în cele mai multe centre va fi folosit vaccinul Pfizer, pentru că are cea mai largă indicație în ceea ce privește grupele de vârstă – de la 16 ani, față de Moderna, cu care vor fi vaccinați cei peste 18 ani și față de AstraZeneca, folosit pentru persoane din categoria de vârstă 18-55 de ani.

„Dacă o persoană care are 17 ani și intră să se programeze, fiind cu o boală cronică, o să-i apară centre doar cu vaccinul Pfizer, care are indicație pentru grupa de vârstă. O persoană care are peste 55 de ani va avea fi afișate centre în care se regăsesc vaccinurile Pfizer și Moderna. Pentru cineva care are între 18 și 55 de ani vor fi afișate centre cu cele 3 vaccinuri”, a spus Gheorghiță.

Referitor la posibilitatea de a alege un anumit vaccin, acesta a precizat că „pe imaginea acelui centru nu va fi specificat ce tip de vaccin vei primi, dar atunci când te programezi și ți-ai stabilit doza 1 și platforma selectează data rapelului, poți să intuiești ce vaccin vei primi”.

„Oamenii pot să opteze pentru vaccinare și în funcție de arondarea geografică. În unele localități în care avem un singur centru, cum este în mediul rural, acolo va fi foarte probabil vaccin de la Pfizer, pentru a acoperi cea mai largă plajă de vârstă”, a adăugat Gheorghiță.

„În momentul în care o persoană se va programa, platforma, știind ce tip de vaccin se regăsește în acel centru, îți alocă rapelul, care poate să fie la ziua 21, ziua 28 sau ziua 56. În acel moment, poți să anulezi acea programare, dacă nu vei dori să rămâi în acel centru de vaccinare. Poți să te muți la un alt centru”, a mai spus el.

Lista de așteptare pentru programare la vaccinare

Gheorghiță a mai spus că se lucrează cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) pentru operaţionalizarea listei de aşteptare în vederea programării la imunizare, însă aceasta nu va putea funcţiona decât atunci când vor fi activate toate centrele de vaccinare din ţară.

„Încă discutăm pe marginea modalităţilor de a pune în practică această listă de aşteptare, chiar în această săptămână am avut mai multe şedinţe cu colegii de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, ea va fi disponibilă, practic nu este finalizată. Dar se lucrează la această listă de aşptare. Pot să vă spun că ea va fi operaţionalizată în momentul în care toate centrele din ţară vor fi activitate, vor fi puse în activitate”, a afirmat el, la postul Digi 24.

El a explicat că nu se va putea operaţionaliza decât la acel moment deoarece nu ar fi echitabil să se adune prea multe persoane în lista unui centru de aşteptare, care apoi nu ar avea prioritate în cazul deschiderii unor noi centre.

„În momentul în care această listă de aşteptare va fi operaţională, practic toate persoanele noi care vor fi programate vor fi din această listă de aşteptare, pentru că sistemul platformă automată va notifica şi va bloca acel loc pentru persoana care este în lista de aşteptare până va confirma sau până, dimpotrivă, nu va confirma acea programare (…) Acesta este proiectul, dar ne dorim să devină activ în momentul în care toate centrele sunt disponibile, pentru că, altfel, dacă avem un număr limitat de centre şi se creează o listă de aşteptare în spatele unui centru de vaccinare, dar noi venim peste 10 zile sau două săptămâni să deschidem noi centre de vaccinare, practic persoanele au aşteptat în spatele unui centru de vaccinare şi noi deschidem noi centre de vaccinare, ceea ce nu ar fi echitabil.

Deci, din acest punct de vedere trebuie să avem şi lucrăm la această listă de aşteptare, este un proiect pe care l-am anunţat cu mult timp în urmă, însă la acest moment nu ar fi cea mai bună opţiune, având în vedere că pot să vă spun sunt peste 900.000 de persoane care au deja cont creat, deci practic cumva această listă de aşteptare deja există acolo. Însă ne dorim ca sistemul să notifice automat o persoană care are această înregistrare făcută şi şi opţiunea pentru un anumit tip de centru; orice persoană poate la un moment dat să-şi schimbe opţiunea de la un centru la un alt centru, aşa încât ne dorim să funcţioneze această listă”, a argumentat medicul Gheorghiţă.

Când vor fi operaționale toate centrele de vaccinare

Gheorghiță a menţionat că e de dorit ca toate centrele de vaccinare prevăzute să devină funcţionale de la 1 aprilie.

„Noi ne dorim ca de la 1 aprilie să fie operaţionalizate toate centrele de vaccinare. Nu le deschidem de la acest moment din mai multe motive: pentru că nu avem certitudinea calendarului de livrare – noi în momentul în care vom deschide programările trebuie să avem certitudinea că acele persoane programate au dozele rezervate. Practic, ceea ce avem confirmat avem pentru primul trimestru al acestui an, deci inclusiv pentru luna martie, unde deja locurile sunt ocupate, iar din luna aprilie, în momentul în care vom avea acces la noile calendare de livrare pentru cele trei companii, Pfizer, Moderna şi AstraZeneca, intenţia bineînţeles va fi aceea de a deschide toate cele 750 de centre de vaccinare, ceea ce ne vor asigura peste 100.000 de persoane vaccinate zilnic”, a arătat coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare.

Potrivit acestuia, teoretic din 15 martie ar trebui să fie operaţionalizată această listă de aşteptare, tocmai pentru a da timp persoanelor să înceapă să se programeze.

Medicii stomatologi și dermatologi ar putea fi folosiți în campania de imunizare

În ceea ce privește campania de imunizare, Gheorghiță spune că medicii stomatologi şi dermatologi ar putea fi folosiţi în această acțiune. În schimb, farmaciştii nu reprezintă o opţiune în prezent deoarece nu au dreptul de a administra tratament.

„Cu medicii stomatologi, medicii dermatologi, da, este o opţiune pe care şi Suedia, de pildă a adoptat-o. Problema resursei umane este peste tot. În condiţiile acestea de pandemie o mare parte a resursei umane este implicată în îngrijirea acestor pacienţi. Problema colegilor din reţeaua farmaceutică este legată de avizul de liberă practică. În România cadrul legal actual prevede că farmacistul nu are drept de a administra un tratament, sigur că acest lucru s-ar putea reglementa, nu ar fi neapărat o barieră. Dar credem că vom reuşi să suplinim deficitul de resursă umană prin apelarea la celelalte categorii de medici şi asistenţi medicali”, a declarat medicul Valeriu Gheorghiţă, la Digi24.

surse: digi24.ro, agerpres.ro. mediafiax.ro