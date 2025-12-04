Connect with us

Legea privind combaterea extremismului, trimisă de către președinte la reexaminare. Nicușor Dan: „Riscăm amplificarea tensiunilor”

Publicat

acum 51 de secunde

Legea privind combaterea extremismului a fost trimisă la reexaminare de către președintele Nicușor Dan. Șeful statului apreciază că actuala formă a actului normativ ar putea duce la „amplificarea tensiunilor”.

„Am transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului. Statul român are datoria de a acționa ferm împotriva urii, xenofobiei și incitării la discriminare. Totuși, această datorie poate fi îndeplinită doar prin legi clare, previzibile și echilibrate. În caz contrar, riscăm efectul opus, amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată și adâncirea neîncrederii în instituțiile statului”, a scris pe Facebook șeful statului.

El subliniază că, în forma actuală, legea este insuficient de clară în definirea unor infracțiuni, scrie Agerpres.

„Unele articole pot fi interpretate abuziv, ceea ce ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul.

De exemplu, noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru distribuirea oricărui material care conține idei xenofobe, fără a face diferența între materiale de propagandă extremistă și opere literare sau texte istorice. România are nevoie atât de fermitate, cât și de echilibru.

Ambele sunt esențiale pentru apărarea democrației”, adaugă președintele.

