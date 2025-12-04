Comuna Întregalde din Alba, cel mai mare declin demografic din Regiunea Centru în ultimii 30 de ani. STUDIU realizat de ADR Centru

Comuna Întregalde din Alba, cel mai mare declin demografic din Regiunea Centru în ultimii 30 de ani. Comuna Întregalde din Alba este considerată comuna cu cel mai mare declin demografic din Regiunea Centru, potrivit primului studiu regional privind tendințele demografice și gestionarea schimbărilor demografice la nivelul Regiunii Centru, realizat de experții ADR Centru.

Conform studiului, în ultimele trei decenii, populația comunei Întregalde s-a înjumătățit, înregistrând un declin demografic sever.

„La recensământul din 2021 comparativ cu cel din 1992, în 299 UAT-uri rurale și urbane din Regiunea Centru s-au înregistrat descreșteri ale numărului populației, iar comuna Întregalde s-a situat pe locul al 5-lea în ce privește declinul demografic în ordine descrescătoare (-58%).

Având în vedere că primele 4 comune cu cea mai mare descreștere a populației au trecut printr-o divizare administrativ-teritorială, astfel că această scădere demografică a fost una artificială, putem considera comuna Întregalde ca fiind comuna cu cel mai mare declin demografic din Regiunea Centru”, se precizează în studiu.

Despre comuna Întregalde

Comuna Întregalde se află în partea central nordică a județului Alba, având în componență 11 sate:

Întregalde (satul de reședință),

Dealu Geoagiului,

Ghioncani,

Ilieşti,

Ivăniş,

Mărineşti,

Modoleşti,

Necrileşti,

Popeşti,

Sfârcea,

Tecşeşti.

Comuna este atestată documentar pentru prima oară în 1525, sub numele de Galda Românească, iar cel mai vechi sat, Dealu Geoagiului, apare în documente încă din 1413. Dezvoltarea locală este vizibilă în secolul al XVIII-lea, când sunt construite bisericile de lemn, cea din Dealu Geoagiului (1742) și Sfântul Ilie din Întregalde (1774), cu picturi din 1789, mărturii ale arhitecturii religioase rurale.

Infrastructura a evoluat vizibil abia în anii 1950-1960 însă rămâne minimală (ex. dispensar, cămin cultural, școală), fiind și electrificată mare parte a comunei. În secolele XIX–XX, populația a crescut de la sub 900 de locuitori la peste 2.000 de locuitori, urmând un declin demografic accentuat în a doua jumătate a secolului XX. În această perioadă, economia comunei s-a axat pe agricultură, prelucrarea lemnului și meșteșuguri tradiționale, iar începând cu secolul XXI și primele activități etnografice și turistice.

Atracțiile turistice de pe teritoriul comunei Întregalde sunt rezervațiile naturale Cheile Întregalde, Cheile Găldiței , Cheile Turcului, Cheile Tecșeștilor, Piatra Cetii, precum și poiana cu narcise din Tecșești, Peștera Bisericuța, Muzeul etnografic din Întregalde și două biserici de lemn din secolul XVIII.

Comuna Întregalde din Alba, cel mai mare declin demografic din Regiunea Centru în ultimii 30 de ani

Potrivit studiului, în evoluția numerică a populației comunei Întregalde în ultimii 130 de ani se evidențiază două mari etape, o creștere care a atins un maxim istoric în 1941 de 2.385 locuitori, urmată de o scădere dramatică la sub 500 de locuitori în prezent.

Analizând datele statistice a opt recensăminte, se evidențiază la nivelul comunei Întregalde o pierdere demografică de aproape 80% în ultimele opt decenii. S-a observat faptul că populația comunei a scăzut continuu indiferent de contextele istorice, politice și economice la nivel național.

Evoluția populației comunei Întregalde în ultimii 130 de ani:

an recensământ – număr populație – procent creștere/scădere față de recensământul anterior

anul 1890 – 1.848 persoane

anul 1910 – 2.224 persoane (+20,3 %)

anul 1930 – 2.130 persoane (-4,2 %)

anul 1941 – 2.385 persoane (+12 %)

anul 1956 – 2.281 persoane (- 4,4 %)

anul 1966 – 2.152 persoane (- 5,7 %)

anul 1977 – 1.657 persoane (- 23 %)

anul 1992 – 1.093 persoane (-34 %)

anul 2002 – 877 persoane (- 19,8 %)

anul 2011 – 577 persoane (- 34,2 %)

anul 2021 – 459 persoane (-20,5 %)

Perspective

Potrivit studiului citat, comuna Întregalde se confruntă cu un declin demografic sever reflectat de migrație, scăderea natalității și îmbătrânire, prognozele demografice indicând continuarea acestui trend descendent.

Înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

Scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice precum și creșterea accesibilității și conectivității în zona montană.

Fiind o comunitate îmbătrânită, cu foarte puțini tineri și o pondere mare a populației adulte și vârstnice, Întregalde are nevoie în egală măsură atât de oportunități economice (în special stimularea a antreprenoriatului în rândul tinerilor) cât și de investiții și politici de creștere a calității vieții persoanelor (servicii medico-sociale integrate).

Comuna Întregalde are perspective de dezvoltare axate pe valorificarea potențialului natural și cultural. Proiectul de consolidare a drumului județean DJ 107K (Galda de Jos – Poiana Galdei – Întregalde – Ghioncani – DJ 107I (Bârlești) precum și proiectul de modernizare a drumului județean DJ 107I (supranumit „Transapuseana”) aflat în zona montană de continuitate a comunei Întregalde, vor îmbunătăți accesibilitatea și vor stimula turismul în zonă, potențialul turistic fiind unul ridicat (ex. relief carstic, peisaje montane, biserici de lemn, tradiții locale).

Despre studiul „Tendințe demografice în Regiunea Centru”

Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru au finalizat primul studiu regional privind tendințele demografice și gestionarea schimbărilor demografice la nivelul Regiunii Centru. Tema abordată în cadrul acestui studiu s-a impus în dezbaterea publică a ultimilor ani, ca urmare a amplorii evoluțiilor înregistrate și a efectelor generate de schimbările demografice.

Chiar dacă raportarea la datele statistice a devenit o obișnuință și referințele punctuale la indicatorii demografici se regăsesc astăzi în majoritatea strategiilor de dezvoltare teritorială, în studiul de față analiza datelor acoperă o perioadă mai lungă, incluzând date istorice și previziuni pentru anul 2060 și atinge un nivel ridicat de detaliere teritorială.

În plus, în cadrul studiului, sunt prezentate efectele principale ale schimbărilor demografice și posibile răspunsuri și soluții de atenuare a efectelor negative ale acestor schimbări.

Regiunea Centru a fost puternic afectată în ultimii 35 ani de fenomene precum declinul demografic, îmbătrânirea populației și migrația – atât internă cât și externă, în special către țările din Uniunea Europeană. Regiunea Centru a pierdut circa 20% din numărul populației înregistrate la începutul anilor 90 ai secolului trecut, iar ponderea populației de peste 60 ani a crescut de la 14,4%, în anul 1990, la 25,8% în 2024.

De asemenea, în anul 1990 jumătate din populația Regiunii Centru avea 32 de ani sau mai puțin, iar în 2024 jumătate din populația regiunii are vârsta de 43,3 ani.

Dacă detaliem analiza statistică la nivel teritorial, se observă că în cazul multor comune și orașe din Regiunea Centru evoluțiile demografice din ultimele decenii au fost chiar mai pronunțate.

Șapte comune și un oraș din Regiunea Centru au înregistrat între recensămintele din anii 1992 și 2021 scăderi ale numărului populației de peste 50%, iar alte 3 localități urbane și 9 localități rurale au suferit scăderi demografice cuprinse între 40% și 50%. În același timp, 11 comune din Regiunea Centru, toate situate în zonele metropolitane ale centrelor urbane mari, au avut creșteri demografice de peste 50%.

Procesele demografice înregistrate la nivel regional și local reflectă atât efectele tranziției economice din ultimele decenii cât și ale globalizării și ale migrației internaționale. În acest context, schimbările demografice au devenit un factor esențial care influențează semnificativ dezvoltarea regională, planificarea urbană, sistemele sociale și economice, dar și coeziunea comunitară.

Cunoașterea contextului și a cauzelor care au determinat în unele cazuri evoluția diferită a fenomenelor demografice și evaluarea impactului acestora asupra comunităților au impus derularea unei cercetări sociologice în rândul celor 414 primării din Regiunea Centru, în urma acestui demers reușindu-se colectarea și analiza a circa 200 răspunsuri ale reprezentanților autorităților publice locale. Corelarea datelor demografice cu răspunsurile Unităților Administrativ- Teritoriale din Regiunea Centru la Chestionarul privind percepția asupra fenomenelor demografice permite nuanțarea și contextualizarea tendințelor demografice prin includerea punctelor de vedere ale APL-urilor și identificarea exemplelor pozitive și a soluțiilor locale de gestionare a evoluțiilor demografice nefavorabile. Îmbătrânirea populației, plecarea locuitorilor la muncă în străinătate și scăderea natalității au fost cel mai frecvent indicate ca fenomene demografice de amploare la nivel local, iar ca domenii în care se resimte puternic impactul schimbărilor demografice, cel mai des menționate sunt: sistemul educațional, bugetele locale și piața locală a muncii.

Publicarea acestui Studiu privind tendințele demografice și gestionarea schimbărilor demografice la nivelul Regiunii Centru coincide cu debutul etapei de elaborare documentelor strategice la nivel regional și local și cu pregătirea documentelor de programare pentru perioada 2028-2034, iar rezultatele Studiului pot fi valorificate pentru fundamentarea corectă și obiectivă a unor politici publice și strategii de dezvoltare adaptate unor realități în schimbare.

„Schimbările demografice influențează în mod direct și indirect multe sectoare de activitate: de la piața muncii și sistemul educațional, până la serviciile de sănătate și infrastructura socială. Fără o imagine clară și actualizată a situației și perspectivelor demografice, autoritățile locale și regionale riscă să răspundă mai puțin adecvat provocărilor. Prin acest Studiu ne-am propus să înțelegem în profunzime mecanismele care au modelat populația Regiunii Centru în ultimele trei decenii și jumătate și să identificăm factorii socioeconomici și politici care pot influența în viitor evoluția demografică. Acest lucru ne va permite să realizăm împreună cu partenerii noștri regionali o planificare strategică mai bună, stabilind în mod realist obiectivele de dezvoltare și căile de atingere a acestora, plecând de la o evaluare corectă a situației actuale și a dinamicii ultimelor decenii și valorificând experiențele relevante la nivel local, național și european”, a declarat Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Studiul „Tendințe demografice în Regiunea Centru. Gestionarea pe termen mediu a schimbărilor demografice” este disponibil AICI în format .PDF.

sursa foto: Primăria Întregalde

