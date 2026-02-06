Cum se poate reduce perioada de suspendare a permisului de conducere. Care sunt condițiile și ce trebuie să facă șoferii

Cum se poate reduce perioada de suspendare a permisului de conducere. Șoferii care s-au ales cu permisul auto suspendat pot solicita reducerea cu o treime a perioadei de suspendare, în anumite condiții. Cu toate acestea, în cazul abaterilor grave sau al recidivei, legea nu permite această reducere, tocmai pentru a descuraja comportamentul periculos în trafic.

Legislația rutieră românească permite reducerea cu o treime a perioadei de suspendare a permisului, la cerere, dacă șoferii îndeplinesc trei condiții:

au obținut permisul cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei,

au trecut testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație,

au plătit amenda pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea permisului.

Cum se poate reduce perioada de suspendare a permisului de conducere. Ce spune legea

Potrivit Codului rutier (OUG 195/2002), șoferii care au primit sancțiunea suspendării permisului pentru contravenții pot solicita reducerea cu o treime a perioadei de suspendare.

Aceștia trebuie să completeze o cerere, care urmează mai apoi să fie soluționată de șeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Vezi Model cerere pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce (în format .PDF)

Condiții obligatorii pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului

Pentru a beneficia de reducerea perioadei de suspendare a permisului, șoferii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele trei condiții:

vechimea minimă a permisului - Șoferii trebuie să fi obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei care a dus la suspendare.

promovarea testului de legislație rutieră - Șoferii trebuie să fie declarați admiși la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Acest test constă într-o grilă cu 15 întrebări din legislația rutieră, iar pentru promovare trebuie să răspundă corect la minimum 13 întrebări.

plata amenzii - Șoferii trebuie să achite integral amenda aplicată pentru contravenția care a determinat suspendarea permisului de conducere.

Cum se susține testul de legislație rutieră

Conform Regulamentului de aplicare a Codului rutier, verificarea cunoașterii regulilor de circulație consta în completarea unui test-grilă, ce conține 15 întrebări din legislația rutieră. Este declarată „promovată” persoana care a formulat răspunsul corect la cel puțin 13 întrebări.

Șoferii sunt obligați să susțină examenul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, în perioada executării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, în zilele stabilite, săptămânal, la nivelul serviciului poliției rutiere din localitatea de domiciliu.

Aceleași prevederi se aplică și în cazul șoferilor români cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce de către o autoritate competentă străină, ca urmare a săvârșirii de către aceștia, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplică această sancțiune.

De asemenea, șoferii care au permisul eliberat de o autoritate străină, împotriva cărora s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, pot solicita șefului serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.

Cine nu poate beneficia de reducerea perioadei de suspendare a permisului

Potrivit Codului rutier, șoferul de de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

sancțiunea contravențională complementară s-a dispus pentru săvârșirea următoarelor contravenții: conducerea sub influenta băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune; depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv; neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune; efectuarea, pe autostradă sau pe drumul expres, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile.

perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;

perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege, dintre care cel puțin una prevăzută pentru următoarele fapte: conducerea sub influenta băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune; conducerea vehiculului cu deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție; depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus; deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept; nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depășirea, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor; depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus; neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune; efectuarea, pe autostradă sau pe drumul expres, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile.



