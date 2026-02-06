Primăria Alba Iulia primește cereri pentru locuințe sociale destinate chiriașilor din case retrocedate.

Potrivit reprezentanților administrației locale, în perioada 9 - 20 februarie, Primăria Alba Iulia primește cereri de locuințe sociale din partea cetățenilor care au avut calitatea de chiriași în locuințele supuse retrocedării ori cărora li s-a anulat prin hotărâre definitivă și irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a unei locuințe retrocedate în baza OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.

Cererile se vor depune la sediul Primăriei Alba Iulia - camera 8 și vor fi însoțite de:

contractele de închiriere pentru locuințele din casele retrocedate sau, după caz, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile de anulare a contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor din casele retrocedate;

orice alte documente din care să rezulte calitatea de chiriaș al unei case retrocedate.

