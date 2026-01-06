De ce nu pot fi plătite taxele și impozitele pe platforma ghiseul.ro. Explicațiile autorităților

Cetățenii care vor să-și plătească taxele sau impozitele la începutul anului 2026, online, folosind platforma ghiseul.ro, nu au această opțiune. Se fac lucrări de mentenanță.

Accesarea Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor nu era posibilă nici marți, până la orele amiezii.

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a explicat că se așteaptă actualizarea datelor de către primării.

”Primele zile ale anului reprezintă o etapă tehnică necesară, în care Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT) din întreaga țară procedează la actualizarea bazelor de date, a cuantumului taxelor și impozitelor locale, precum și la configurarea noilor tipuri de plăți.

În acest interval, funcția de plată online este suspendată temporar exclusiv pentru acele instituții care nu au finalizat încă procesele interne de actualizare a datelor fiscale”, a anunțat ADR.

Ghiseul.ro este aplicația națională care cuprinde peste 1600 de instituții publice și permite efectuarea sigur, rapid și accesibil a peste 400 de tipuri de plăți.

