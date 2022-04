De ce se ia lumină de Paşte. Semnificaţii religioase şi ce facem cu lumânarea de la Înviere

Urări, felicitări, mesaje de Paști 2022: Ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor de Paște dorim să transmitem un mesaj care să ne reprezinte, prietenilor şi cunoştinţelor. Vă prezentăm în continuare câteva variante din care vă puteţi inspira pentru a compune un mesaj ce poate fi transmis prin SMS, Facebook, internet.

– Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat!

– Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!

– Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente calde, bogăţie sufletească şi bunăstare într-un ou înroşit de iubire şi într-un cozonac delicios precum voia bună.

– Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa înbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet.

– În noaptea învierii, când clopotele bat, eu îţi doresc din suflet „Hristos a înviat!”.

– „Dumnezeu S-a facut purtator de trup, pentru ca omul sa poata deveni purtator de duh” (Sfantul Atanasie cel Mare). De Paste fii mai intelegator, fii alaturi de cei dragi si fie ca bucuria Invierii Domnului sa iti umple viata. Hristos a inviat!

– Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!

– Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!

– Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!

– Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!

– Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!

– Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!

– E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit.

– Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!

– Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!

MESAJE HAIOASE DE PAȘTE

– Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!

– Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!

– Mai bine dau MESAJE DE PAŞTE decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale.

– Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.

– Sper să nu te ocolească iepuraşul nici anul acesta, deşi ştiu că nu ai fost atât de cuminte precum încerci să pari!

– Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Înviat!

– Paşte, mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-a scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate. Paşte fericit!

– Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un MESAJ DE PAŞTE

– Iepuraşi nenumăraţi/ Să îţi sară buclucaş/ Drept pe covoraş.

– Poti să te maturizezi, să te cultivi, dar nu vei putea renunţa niciodată la bunătăţile mesei de Paşte!

– 16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou PAŞTE FERICIT!

– Umblă veste-n tot oraşul / Cum că vine iepuraşul / Să v-aducă pe-nserat / Paşte bun şi Luminat!.

MESAJE BINECUVÂNTATE DE PAȘTE

-Fie ca sfintele sărbători de Paști să vă aducă lumină și liniște sufletească. Să vă vegheze îngerii iertării și păcii și frumoasa primăvară să vă intre în suflet.

-Fie ca sărbătorile pascale să vă găsească alături de cei dragi, în armonie și înțelegere. Să vă bucurați de minunea învierii și a iubirii, să vă intre lumina în case și în viață. Paște fericit.

-Hristos a înviat! Să fiți binecuvântați cu bogăție sufletească, cu iubire și cu speranță. Sărbătorile să vă aducă binemeritata pace și sănătate, dumneavoastră și celor dragi. Paște fericit.

-Sărbători frumoase, căldură și dragoste. Învierea să vă aducă mii de minuni, milioane de bucurii și dragoste infinită. Cu multă prețuire

-Clopotele Învierii să vestească o primăvară frumoasă, încărcată de bucurii și de speranțe, energie nouă și lumină caldă. Vă dorim din suflet să aveți parte de minuni și să prețuiți momentele frumoase alături de cei pe care îi iubiți.

-Iepurașul urecheat are cozonac de dat, ouă de încondeiat și lumina de vegheat. Ocupat cum este el, tot îti scrie-un bilețel, să-ți spună din suflețel să te bucuri de Prier.

-De Paști îți doresc să dai de oul încondeiat câștigător, de cozonacul cel mai pufos, să prinzi iepurașul de urechi și să-l scuturi bine de tot de cadouri, să fii înconjurat de prieteni!

-Îmi doresc ca primăvara asta să te am aproape și să îmi luminezi viața. Pentru mine, miracolul sărbătorii rămâne iubirea dintre oameni și puterea de a face lumea mai frumoasă prin dragoste. Paști minunate.

-Fie ca urările să vi se întoarcă înzecit! Să vi se întoarcă dragostea, gândurile bune și fiecare lucru minunat pe care îl faceți, să vă fie cei dragi alături și să vă bucurați de lumina învierii împreună.

-Pastele este o mareata promisiune prin care Domnul ne aduce in preajma renasterii noastre in fiecare an .Fie ca promisiunea Pastelui sa iti umple inima cu pace si bucurie ! Paste fericit !

-Fie ca Domnul sa te binecuvanteze cu ocazia preafericitei zile a Pastelui .Fie ca Invierea sa iti daruiasca un nou inceput, belsug , succes si fericire.Un Paste fericit !

-Iisus a venit pe lume pentru a ne darui viata , astfel incat fiecare dintre noi sa se bucure de clipele de traire de pe pamant si de vesnicia din in ceruri .

Un Paste fericit !

FELICITĂRI DE PAȘTE FERICIT!

-„Fie ca toti barbatii si femeile de pe pamant sa se socoteasca nemuritori.Fie ca ei sa traiasca revelatia invierii lui Iisus.Fie ca oricare dintre ei sa poata spune nu numai „Cristos a inviat” , ci si ” Eu voi invia !”

Phillips Brooks

-Pastele ne daruieste veselie , Pastele ne ofera fericire .Pastele ne aduce nemarginita binecuvantare a Domnului , Pastele ne copleseste cu o proaspata iubire … Un Paste fericit si cele mai sincere urari de bine !

-Crucea purtata de Cristos ne dovedeste ca dragostea Domnului ajunge pana in cele mai nepatrunse profunzimi , ca ea se imparte fara nici o preferinta tuturor si dureaza o eternitate.

Fred Barlow

-”Iisus nu ne poate uita ; am fost incrustati cu totii in palmele mainilor lui.”

Lois Picillo

-Piatra ce inchidea mormantul lui Cristos a fost data de o parte nu pentru a-i permite lui Iisus sa iasa , ci pentru a le lasa pe femeile credincioase sa intre.

Peter Marshall

-Invierea lui Cristos mi-a oferit sansa sa dau vietii mele un sens si o semnificatie si sa pornesc mereu pe un nou drum , indiferent de ceea ce mi se intampla.

Robert Flatt

-Spiritul Pastelui este strabatut de speranta , dragoste si o viata implinita ! Un Paste fericit !

-Simtamantul daruit de Paste nu se sfarseste niciodata ; el este un semn al renasterii naturii si o promisiune a unei noi vieti in prietenie si dragoste.Un Paste fericit pentru cel mai bun prieten / cea mai buna prietena !

-Pomii infloriti , florile proaspat deschise si cantecul zglobiu al pasarilor , cu toate imi soptesc ca a sosit Pastele . Iti simt sufletul cald si aproape cu prilejul fiecarui Pasti , dar si a fiecarei zi din viata.Un Paste fericit !

-Iti doresc un Paste foarte fericit , dragoste din plin si cele mai bune urari.Fie ca zilele Pastelui si ale acestui an sa iti ofere o multime de fericire si bucurie in viata .Sa ai o viata imbelsugata in iubire si sa sarbatoresti Pastele de cel putin 100 de ori ! Un Paste fericit !

-Cristos a inviat daruindu-ne o noua viata , astfel incat fiecare dintre noi sa stie sa isi pretuiasca existenta si sa bucure de ea.Paste fericit !

-Invierea Domnului sa va sporeasca sanatatea si belsugul, sa va implineasca gandurile si sperantele. Paste Fericit!

-E-n somn de salcii un vis de rastignire, /E plans de miei si plaiuri cu verdeata,/Hristos sa va aduca lumina/In noaptea renuntarii la moarte pentru viata.

MESAJE FRUMOASE DE PAȘTI

-Sarbatori senine si pace in suflet!

-Bucuria vine din lucruri marunte, Linistea vine din suflet, Caldura Sarbatorilor vine din inimile noastre!

-Lumina Sfintei Invieri sa patrunda in sufletul si in inimile voastre bucurandu-va de minunea Invierii lui Iisus!

-Dumnezeu sa va dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, o binecuvantare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grija si un raspuns la fiecare intrebare!

-In noaptea de inviere clopotele bat,/Iar eu iti spun cu drag: Hristos a Inviat!

-Fie ca spiritul Sfint al Sarbatorilor de Pasti sa va lumineze sufletele si casele!

-16 iepurasi: 8 se spioneaza,/5 sunt la somnic si frumos viseaza,/2 mai albiori dau cadou de Sarbatori,/Iar ultimul a citit: Un nou Paste fericit!

-Iubeste, iarta, cum EL te-a invatat,/Crede si uita tot ce-ai indurat./EL ti-e lumina, caci EL te-a creat./Sa nu uitam, numai EL ne-a salvat,/Hristos a inviat!

-Sunt zile cand trebuie sa ne reamintim sa fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima calda si mai deschisa, cand lumina sfanta coboara in casele si in inimile noastre…

PASTE FERICIT!

-In noaptea Invierii, cand clopotele bat,/Cu lumanari aprinse, cu sufletul curat,/Sa spunem impreuna… Hristos a inviat!

-Iisus sa iti ierte pacatele, lacrimile Maicii Domnului sa iti spele necazul din suflet, lumina Invierii sa iti readuca speranta. Hristos a inviat!

-Sarbatori fericite alaturi de cei dragi, sa aveti parte de multa caldura in suflet si in casa, bucurie in inima si multa sanatate si putere de munca.

-Taina invierii… ce nu am da sa o primim,/Doar prin iertare si iubire o gasim,/Un gand curat si luminat, afara clopotele bat,/Hristos a inviat!

-Sa-ti fie viata pufoasa ca un cozonac, fara griji ca a unui miel, colorata ca un ou de Pasti si luminoasa ca Ziua invierii!

-Ou inrosit, miel rumenit, cozonac marit, Paste fericit!

-Fie ca sfanta sarbatoare a invierii domnului sa-ti aduca cele 4 taine divine: incredere, lumina, iubire, speranta.

-Iepurasul mustacios/E de Paste norocos,/Nu-ti lasa cadou in ghete,/Are el alte secrete:/Pasca, oul inrosit, cozonac, mielul fript/Si un Paste Fericit!

-Umbla veste-n tot orasul cum ca vine iepurasul/Sa v-aduca pe-nserat/Paste bun si Luminat!

-In copaci prin vechi coroane/Seve urca in artere/S-ar parea ca-n tevi de orga/Suie slava de-nviere.

-Paste mielul fericit,/Oul sade inrosit,/De rusine s-a scumpit,/Iar iubitul iepuroi/Sa-ti aduca euroi,/Fericire, sanatate, mult noroc si spor la toate.