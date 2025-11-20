Sâmbătă: Crosul Unirii – ediția 56, la Alba Iulia. Competiție sportivă de tradiție, în Șanțurile Cetății Alba Carolina. PROGRAM

Una dintre cele mai îndrăgite competiții sportive ale orașului Alba Iulia, Crosul Unirii, va avea loc sâmbătă, 22 noiembrie, în Șanțurile Cetății Alba Carolina.

Alba Iulia se pregătește să găzduiască sâmbătă ediția cu numărul 56 a Crosului Unirii, competiție care s-a transformat de-a lungul anilor într-o adevărată tradiție pentru comunitatea locală. Evenimentul sportiv va avea în Șanțurile Cetății Alba Carolina, zona restaurantului Gothic de pe Latura de Sud fiind punctul central al acestei întâlniri sportive.

Primăria Alba Iulia, în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, invită locuitorii orașului să participe la acest eveniment care reunește pasionații de alergare, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire.

„Vino să simți pulsul Cetății, să alergi alături de oameni plini de entuziasm și să ducem împreună mai departe o tradiție care unește generații”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Program Crosul Unirii, ediția 56

Până la 10:30 – Sosirea tuturor participanților în zona de start (Șanțurile Cetății – zona Gothic)

10:00 – 10:45 – Ridicarea tricourilor de concurs

11:00 – Start 1: 1 km – Copii până la 11 ani (fete și băieți)

11:15 – Start 2: 2,7 km – Categorii 12 ani – 90+ (feminin și masculin)

12:30 – Festivitatea de premiere

„Indiferent dacă alergi pentru performanță, pentru sănătate sau doar pentru bucuria de a fi parte dintr-un eveniment de suflet, Crosul Unirii te așteaptă cu brațele deschise! Înscrie-te, pune-ți pantofii de alergare și hai la mișcare”, au mai transmis reprezentanții administrației locale.

