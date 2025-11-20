Vremea de weekend în Alba, 21-23 noiembrie: o zi mai caldă, apoi frig, ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități

Vremea de weekend în Alba, 21-23 noiembrie: Va fi o zi mai caldă apoi temperaturile scad treptat. Sunt anunțate câteva ploi, iar la munte ninsori.

Vineri maximele vor urca până la 13 grade Celsius. Sâmbătă, acestea scad la 8-9 grade, iar duminică va fi frig. Minimele vor fi negative, iar ziua vor fi 4-5 grade Celsius.

La munte, va fi foarte frig în noaptea de sâmbătă spre duminică: până la -8 grade Celsius.

Vremea de weekend în Alba, 21-23 noiembrie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 21 noiembrie

Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie scurtă

Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse

Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; aversă

Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie scurtă

Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie scurtă

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă

Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 22 noiembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare, mai frig

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; averse

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie/burniță

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; aversă

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; aversă

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; mai frig, parțial însorit

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă

Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie/burniță

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 23 noiembrie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse

Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică

Oaşa: minime de -8 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; mai frig, nori și soare

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; mai frig, nori și soare

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie scurtă

Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare sporadică

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse

sursa: accuweather.com

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News