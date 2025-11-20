Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 21-23 noiembrie: o zi mai caldă, apoi frig, ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități
Vremea de weekend în Alba, 21-23 noiembrie: Va fi o zi mai caldă apoi temperaturile scad treptat. Sunt anunțate câteva ploi, iar la munte ninsori.
Vineri maximele vor urca până la 13 grade Celsius. Sâmbătă, acestea scad la 8-9 grade, iar duminică va fi frig. Minimele vor fi negative, iar ziua vor fi 4-5 grade Celsius.
La munte, va fi foarte frig în noaptea de sâmbătă spre duminică: până la -8 grade Celsius.
Vremea de weekend în Alba, 21-23 noiembrie
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 21 noiembrie
Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie scurtă
Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse
Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse
Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; aversă
Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie scurtă
Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie scurtă
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă
Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 22 noiembrie
Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare, mai frig
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; averse
Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie/burniță
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; aversă
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; aversă
Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; mai frig, parțial însorit
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă
Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie/burniță
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 23 noiembrie
Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse
Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică
Oaşa: minime de -8 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși
Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; mai frig, nori și soare
Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; mai frig, nori și soare
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie scurtă
Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși
Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare sporadică
Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.