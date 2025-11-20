Connect with us

Eveniment

Un proces celebru ajunge pe rolul Curții de Apel Alba Iulia: Milionarul Victor Micula a obținut strămutarea unui dosar din Oradea

Publicat

acum O oră

Un proces celebru va ajunge pe rolul Curții de Apel Alba Iulia. Este vorba despre procesul milionarului Victor Micula, condamnat în primă instanță,  la o pedeapsă cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI. 

Deși procesul s-a judecat pe raza Curții de Oradea, mai exact la Tribunalul Bihor, procesul a fost strămutat la instanța superioară din Alba, Curtea de Apel Alba iulia. 

Potrivit bihoreanul.ro, Micula a fost condamnat la 3 ani şi o lună de închisoare în regim de detenţie pentru două fapte de acces ilegal la un sistem informatic.

Victor Micula şi poliţiştii din anturajul său ar fi transformat sistemele informatice ale MAI într-un soi de „motor de căutare personal”. Procurorii îl acuză pe tânărul milionar că, sprijinit de agenţi, a accesat ilegal baze de date pentru a obţine informaţii despre diverse persoane, vehicule, identităţi sau situaţii din evidenţe care nu îi erau destinate.

Potrivit rechizitoriului, poliţiştii nu doar că îi furnizau informaţii interne, ci îi permiteau şi acces direct la terminale, lăsându-l să caute singur în aplicaţiile instituţiei. În plus, unii dintre ei l-ar fi scutit de sancţiuni contravenţionale, ignorând încălcări evidente ale legii.

Hotârârea Tribunalului Bihor nu a fost definitivă. Din acest motiv, Micula a făcut apel, dar a și cerut strămutarea dosarului la o altă instanță superioară.

În data de 18 noiembrie, ÎCCJ a dispus strămutarea dosarului, pe rolul Curții de Apel Alba Iulia.

