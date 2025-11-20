Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România

Păltiniș Arena deschide oficial sezonul de schi sâmbătă, 29 noiembrie 2025, iar una dintre marile noutăți ale acestui an este punerea în funcțiune a primului sistem de snow-farming din România, o investiție menită să asigure strat de zăpadă chiar și în lipsa ninsorilor.

Zăpada care a trecut prin trei anotimpuri

La finalul sezonului de schi din primăvară, cei de la Păltiniș Arena au realizat un depozit de zăpadă, conservat în condiții speciale, prin acoperire izolantă. Masa de zăpadă a rezistat pe tot parcursul verii și începutului de toamnă, iar acum este pregătită să fie folosită pentru deschiderea timpurie a pârtiei.

Vineri, 21 noiembrie, depozitul de zăpadă va fi descoperit, iar în zilele următoare zăpada va fi întinsă pe pârtia D, care se va deschide publicului din 29 noiembrie.

Programul complet al sezonului de schi 2025-2026 la Păltiniș Arena

Extrasezon 1 (29 noiembrie – 19 decembrie 2025)

Sâmbătă: 09:00 – 21:00

Duminică: 09:00 – 17:00

Pârtiile sunt închise luni–vineri, cu excepția zilei de 1 decembrie (09:00 – 17:00).

Vârf de sezon 1 (20 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026)

Luni – Duminică: 09:00 – 21:00

Excepții:

24 decembrie: 09:00 – 16:00

31 decembrie: 09:00 – 21:00 & 22:00 – 04:00

1 ianuarie: 10:00 – 21:00

11 ianuarie: 09:00 – 17:00

Extrasezon 2 (12 ianuarie – 8 februarie 2026)

Luni – Vineri: 10:00 – 17:00 (miercuri până la 21:00)

Sâmbătă: 09:00 – 21:00

Duminică: 09:00 – 17:00

Vârf de sezon 2 (9 februarie – 1 martie 2026)

Luni – Marți – Joi – Vineri: 09:00 – 17:00

Miercuri: 09:00 – 21:00

Sâmbătă: 09:00 – 21:00

Duminică: 09:00 – 17:00

Extrasezon 3 (2 martie – 15 martie 2026)

Luni – Vineri: 10:00 – 17:00

Sâmbătă – Duminică: 09:00 – 17:00

Tarife Păltiniș Arena 2025-2026

Skipass-uri pe puncte (extrasezon și vârf de sezon)

30 puncte: copii 95 lei, studenți/elevi/pensionari 105 lei, adulți 115 lei

60 puncte: copii 190 lei, studenți/elevi/pensionari 210 lei, adulți 230 lei

Skipass-uri pe zile – luni–vineri (extrasezon)

1 zi: copii 0-6 ani: 20 lei*, copii 7-11 ani: 95 lei, studenți/elevi/pensionari: 105 lei, adulți: 115 lei

2 zile: 30 lei* / 180 lei / 200 lei / 220 lei

3 zile: 40 lei* / 255 lei / 285 lei / 315 lei

4 zile: 50 lei* / 320 lei / 360 lei / 400 lei

5 zile: 60 lei* / 375 lei / 425 lei / 475 lei

Skipass weekend – extrasezon

1 zi: copii 7-11 ani: 115 lei, elevi/studenți/pensionari: 135 lei, adulți: 145 lei

2 zile: 220 lei / 260 lei / 280 lei

(*copiii 0-6 ani beneficiază de tarif redus în baza skipass-ului părinților)

Skipass tabere (extrasezon)

1 zi: 80 lei / 85 lei / 95 lei / 105 lei

5 zile: 300 lei / 325 lei / 375 lei / 425 lei

Skipass sezon 2025-2026

copii 0-6 ani: 400 lei*

copii 7-11 ani: 1.300 lei

studenți/elevi/pensionari: 1.440 lei

adulți: 1.995 lei

*valabil și pentru nocturnă

Tarife vârf de sezon (zile și weekend)

(Valorile cresc proporțional, exemplu: 1 zi adulți – 165 lei, 2 zile – 320 lei, 3 zile – 465 lei etc.)

Nocturnă – miercuri și sâmbătă (17:00 – 21:00)

copii 0-6 ani: 20 lei*

copii 7-11 ani: 95 lei

studenți/elevi/pensionari: 105 lei

adulți: 115 lei

Telescaun urcare / urcare-coborâre

copii: 15 lei / 30 lei

elevi/studenți/pensionari: 20 lei / 40 lei

adulți: 25 lei / 50 lei

Un sezon cu zăpadă garantată

Datorită sistemului de snow-farming, Păltiniș Arena devine prima stațiune din țară capabilă să deschidă pârtiile independent de temperaturi sau precipitații, asigurând zăpadă încă din noiembrie.

