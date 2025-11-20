Connect with us

Eveniment

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România

Publicat

acum O oră

Păltiniș Arena deschide oficial sezonul de schi sâmbătă, 29 noiembrie 2025, iar una dintre marile noutăți ale acestui an este punerea în funcțiune a primului sistem de snow-farming din România, o investiție menită să asigure strat de zăpadă chiar și în lipsa ninsorilor.

Zăpada care a trecut prin trei anotimpuri

La finalul sezonului de schi din primăvară, cei de la Păltiniș Arena au realizat un depozit de zăpadă, conservat în condiții speciale, prin acoperire izolantă. Masa de zăpadă a rezistat pe tot parcursul verii și începutului de toamnă, iar acum este pregătită să fie folosită pentru deschiderea timpurie a pârtiei.

Vineri, 21 noiembrie, depozitul de zăpadă va fi descoperit, iar în zilele următoare zăpada va fi întinsă pe pârtia D, care se va deschide publicului din 29 noiembrie.

Programul complet al sezonului de schi 2025-2026 la Păltiniș Arena

Extrasezon 1 (29 noiembrie – 19 decembrie 2025)

  • Sâmbătă: 09:00 – 21:00
  • Duminică: 09:00 – 17:00
  • Pârtiile sunt închise luni–vineri, cu excepția zilei de 1 decembrie (09:00 – 17:00).

Vârf de sezon 1 (20 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026)

Luni – Duminică: 09:00 – 21:00

Excepții:

  • 24 decembrie: 09:00 – 16:00
  • 31 decembrie: 09:00 – 21:00 & 22:00 – 04:00
  • 1 ianuarie: 10:00 – 21:00
  • 11 ianuarie: 09:00 – 17:00

Extrasezon 2 (12 ianuarie – 8 februarie 2026)

  • Luni – Vineri: 10:00 – 17:00 (miercuri până la 21:00)
  • Sâmbătă: 09:00 – 21:00
  • Duminică: 09:00 – 17:00

Vârf de sezon 2 (9 februarie – 1 martie 2026)

  • Luni – Marți – Joi – Vineri: 09:00 – 17:00
  • Miercuri: 09:00 – 21:00
  • Sâmbătă: 09:00 – 21:00
  • Duminică: 09:00 – 17:00

Extrasezon 3 (2 martie – 15 martie 2026)

  • Luni – Vineri: 10:00 – 17:00
  • Sâmbătă – Duminică: 09:00 – 17:00

Tarife Păltiniș Arena 2025-2026

Skipass-uri pe puncte (extrasezon și vârf de sezon)

  • 30 puncte: copii 95 lei, studenți/elevi/pensionari 105 lei, adulți 115 lei
    60 puncte: copii 190 lei, studenți/elevi/pensionari 210 lei, adulți 230 lei

Skipass-uri pe zile – luni–vineri (extrasezon)

  • 1 zi: copii 0-6 ani: 20 lei*, copii 7-11 ani: 95 lei, studenți/elevi/pensionari: 105 lei, adulți: 115 lei
  • 2 zile: 30 lei* / 180 lei / 200 lei / 220 lei
  • 3 zile: 40 lei* / 255 lei / 285 lei / 315 lei
  • 4 zile: 50 lei* / 320 lei / 360 lei / 400 lei
  • 5 zile: 60 lei* / 375 lei / 425 lei / 475 lei

Skipass weekend – extrasezon

  • 1 zi: copii 7-11 ani: 115 lei, elevi/studenți/pensionari: 135 lei, adulți: 145 lei
  • 2 zile: 220 lei / 260 lei / 280 lei
  • (*copiii 0-6 ani beneficiază de tarif redus în baza skipass-ului părinților)

Skipass tabere (extrasezon)

  • 1 zi: 80 lei / 85 lei / 95 lei / 105 lei
  • 5 zile: 300 lei / 325 lei / 375 lei / 425 lei

Skipass sezon 2025-2026

  • copii 0-6 ani: 400 lei*
  • copii 7-11 ani: 1.300 lei
  • studenți/elevi/pensionari: 1.440 lei
  • adulți: 1.995 lei
    *valabil și pentru nocturnă

Tarife vârf de sezon (zile și weekend)

(Valorile cresc proporțional, exemplu: 1 zi adulți – 165 lei, 2 zile – 320 lei, 3 zile – 465 lei etc.)

Nocturnă – miercuri și sâmbătă (17:00 – 21:00)

  • copii 0-6 ani: 20 lei*
  • copii 7-11 ani: 95 lei
  • studenți/elevi/pensionari: 105 lei
  • adulți: 115 lei

Telescaun urcare / urcare-coborâre

  • copii: 15 lei / 30 lei
  • elevi/studenți/pensionari: 20 lei / 40 lei
  • adulți: 25 lei / 50 lei

Un sezon cu zăpadă garantată

Datorită sistemului de snow-farming, Păltiniș Arena devine prima stațiune din țară capabilă să deschidă pârtiile independent de temperaturi sau precipitații, asigurând zăpadă încă din noiembrie.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Bacalaureat 2024
Educațieacum 3 minute

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Evenimentacum 33 de minute

Un proces celebru ajunge pe rolul Curții de Apel Alba Iulia: Milionarul Victor Micula a obținut strămutarea unui dosar din Oradea
Evenimentacum O oră

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 8 ore

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
romexpo, târg de turism
Administrațieacum 2 zile

Județul Alba, prezent la Târgul de Turism al României: Lansarea platformei oficiale de promovare a turismului în județ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Kronospan a finalizat achiziția fabricii Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență. Ce se întâmplă cu locurile de muncă
CREDIT cont bancar bcr
Actualitateacum 9 ore

Ce alegi: credit de nevoi personale sau cont bancar online? (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 8 ore

Comunicat Adrian Bara: Reparăm o nedreptate față de moți. Inițiativă pentru continuarea acordării reducerilor la taxe și impozite
Evenimentacum 12 ore

Comunicat PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente. Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Evenimentacum 2 ore

Sâmbătă: Crosul Unirii – ediția 56, la Alba Iulia. Competiție sportivă de tradiție, în Șanțurile Cetății Alba Carolina. PROGRAM
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
cum va fi vremea
Evenimentacum 3 ore

Vremea de weekend în Alba, 21-23 noiembrie: o zi mai caldă, apoi frig, ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Copiile de acte vor putea fi declarate conforme cu originalul prin semnătură electronică. Lege adoptată de Parlament
Actualitateacum 3 zile

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Ministrul Sănătății anunță extinderea listei de medicamente compensate. În ce domenii s-au introdus tratamente noi
Actualitateacum o zi

O activitate zilnică de zece minute ar putea reduce riscul de demență. Ce spun experții
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 3 minute

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum 7 ore

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie