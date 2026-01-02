Connect with us

De ce sunt stresați românii, la început de an. Sondaj IRES legat de anxietate

De ce sunt stresați românii, la început de an: Principala sursă de anxietate pentru români în 2026 rămâne economia.

Inflația și costurile vieții îngrijorează în mare și foarte mare măsură peste 7 din 10 români, arată un sondaj IRES.

Sondajul analizează îngrijorările pentru 2026 și ce îi apasă cel mai mult pe români.

Românii mai sunt stresați și de situația politică din România și cea internațională. Ambele teme sunt importante  pentru mai mult de jumătate dintre români.

Sănătatea familiei și cea personală rămâne un factor important, dar secundar față de economie.

De ce sunt stresați românii, la început de an: TOP 10 proiecții, așteptări și speranțe

1. Stabilitate personală înainte de orice

Românii nu intră în 2026 cu așteptări de progres accelerat, ci cu speranța că lucrurile vor fi măcar puțin mai bune sau vor rămâne stabile la nivel personal.

2. Economia rămâne principala sursă de anxietate

Inflația și costurile vieții continuă să domine agenda emoțională a populației la începutul noului an.

3. Sănătatea și stabilitatea financiară - nevoile de bază pentru 2026

Atât sănătatea personală, cât și stabilitatea financiară sunt percepute ca priorități absolute.

4. Dorință explicită de reducere a conflictelor sociale și politice

Aproape unul din cinci români indică drept principală nevoie pentru 2026 mai puțin conflict și mai multă coeziune socială.

5. Pesimism persistent față de evoluția României

La nivel colectiv, așteptările rămân negative: aproape jumătate dintre români cred că 2026 va fi un an mai rău pentru țară.

6. Reducerea prețurilor, principala cerință adresată statului

Controlul costului vieții este cea mai clară și urgentă așteptare de la autorități.

7. Combaterea corupției, o temă constantă de așteptare publică

Românii continuă să plaseze corectitudinea și integritatea statului printre prioritățile majore.

8. Sănătatea, educația, siguranța și apărarea țării, priorități-cheie pentru guvernanți

După economie și integritate, românii le cer guvernanților să prioritizeze investițiile în sănătate, măsuri pentru îmbunătățirea educației, dar și pentru creșterea siguranței și apărării țării.

9. Neîncredere profundă în capacitatea Guvernului de a gestiona deficitul bugetar

Așteptările sunt ridicate, dar încrederea că acestea vor fi îndeplinite rămâne extrem de scăzută.

10. Războiul din Ucraina, perceput ca un risc de durată

Majoritatea românilor nu anticipează o soluție rapidă și se tem de prelungirea conflictului sau extinderea acestuia în Europa.

