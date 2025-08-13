Dealer de droguri, trimis în judecată de DIICOT Alba Iulia. Ce substanțe interzise vindea și la ce preț

Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Alba Iulia după ce a vândut substanțe psihoactive, pe raza județului Alba. Este vorba despre Cosmin P., care va fi judecat de magistrații Tribunalului Alba.

Dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară în data de 5 august 2025. Bărbatul va fi judecat după ce a vândut și deținut substanțe psihoactive.

Este vorba despre droguri de sinteză, droguri artificiale, care se vând ieftin și care au o rată mare de dependență.

Anchetatorii au reușit să probeze fapte comise de inculpat din vara anului 2023 și până în martie 2025.

Pentru ce fapte va fi judecat

Deținere în vederea distribuirii (04.02.2025) – 4,96 g, 4,73 g și 2,78 g de 2-MMC, substanță psihoactivă.

Vânzare (ianuarie 2025) – 1 g de 2-MMC către o persoană, cu 100 lei.

Vânzare (ianuarie 2025) – 2 g de 2-MMC către altă persoană, cu 100 lei/gram.

Intermediere repetată (vara 2023 – mai 2024) – 60 de achiziții de câte 1 g de 2-MMC, procurate pentru un client.

Procurare (02.12.2024) – 5 g de 2-MMC, cu 300 lei.

Deținere în vederea distribuirii (10.01.2025) – 0,80 g de 2-MMC.

Deținere în vederea distribuirii (05.03.2025) – 3,45 g de 2-MMC.

Deținere în vederea distribuirii (27.03.2025) – 11,7 g și 0,59 g de 2-MMC.

Oferire spre consum gratuit – de două ori, câte o doză („liniuță”) de 2-MMC, la sfârșitul lui iunie 2024 și în feb./mart. 2025.

Vânzare repetată (ianuarie – martie 2025) – de trei ori câte 1 g de 2-MMC cu 100 lei/gram.

Oferire spre consum gratuit (februarie 2025) – de trei ori câte 1 g de 2-MMC.

Momentan dosarul nu a primit un prim termen de judecată.

