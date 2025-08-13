Eveniment
Dealer de droguri, trimis în judecată de DIICOT Alba Iulia. Ce substanțe interzise vindea și la ce preț
Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Alba Iulia după ce a vândut substanțe psihoactive, pe raza județului Alba. Este vorba despre Cosmin P., care va fi judecat de magistrații Tribunalului Alba.
Dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară în data de 5 august 2025. Bărbatul va fi judecat după ce a vândut și deținut substanțe psihoactive.
Este vorba despre droguri de sinteză, droguri artificiale, care se vând ieftin și care au o rată mare de dependență.
Anchetatorii au reușit să probeze fapte comise de inculpat din vara anului 2023 și până în martie 2025.
Pentru ce fapte va fi judecat
- Deținere în vederea distribuirii (04.02.2025) – 4,96 g, 4,73 g și 2,78 g de 2-MMC, substanță psihoactivă.
- Vânzare (ianuarie 2025) – 1 g de 2-MMC către o persoană, cu 100 lei.
- Vânzare (ianuarie 2025) – 2 g de 2-MMC către altă persoană, cu 100 lei/gram.
- Intermediere repetată (vara 2023 – mai 2024) – 60 de achiziții de câte 1 g de 2-MMC, procurate pentru un client.
- Procurare (02.12.2024) – 5 g de 2-MMC, cu 300 lei.
- Deținere în vederea distribuirii (10.01.2025) – 0,80 g de 2-MMC.
- Deținere în vederea distribuirii (05.03.2025) – 3,45 g de 2-MMC.
- Deținere în vederea distribuirii (27.03.2025) – 11,7 g și 0,59 g de 2-MMC.
- Oferire spre consum gratuit – de două ori, câte o doză („liniuță”) de 2-MMC, la sfârșitul lui iunie 2024 și în feb./mart. 2025.
- Vânzare repetată (ianuarie – martie 2025) – de trei ori câte 1 g de 2-MMC cu 100 lei/gram.
- Oferire spre consum gratuit (februarie 2025) – de trei ori câte 1 g de 2-MMC.
Momentan dosarul nu a primit un prim termen de judecată.
