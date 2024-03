Decizie în procesul pentru Roșia Montană: România are o strategie de negociere a despăgubirilor, dar n-o poate comunica

Decizia în procesul pentru Roșia Montană urmează să fie comunicată Guvernului, dar între timp, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, susține că România are o strategie de negociere a despăgubirilor.

Ministrul susţine că strategia de negociere în dosarul Roşia Montană va fi pusă în aplicare în momentul în care va începe dialogul cu titularii deciziei.

El a precizat că suma maximă cerută de investitorul de la Roşia Montană este de 6,7 miliarde dolari, iar cea minimă „ceea ce au investit”.

„Minimumul a ceea ce a fost prezentat ca document, şi mă gândesc că este un minimum de la care porneşte decizia, este de un miliard de dolari, ştim acest lucru, şi în acest interval ar trebui să fie valoarea acestei decizii, respectiv valoarea impactului bugetar pe care îl vom avea din decizia de la Roşia Montană”, a precizat el.

Procesul pentru Roșia Montană: ce ar presupune o decizie nemonetară

Boloş a reamintit că există şi perspectiva unei decizii nemonetare, iar această alternativă va fi luată în calcul de către instanţa arbitrală internaţională.

„Există şi această perspectivă. Să sperăm că alternativa aceasta va fi luată în calcul de către instanţa arbitrală internaţională.

Decizia nemonetară ar fi rezultatul luării în considerare a faptului că licenţa de exploatare este încă în vigoare şi obligaţia, să zicem, a statului pentru a continua investiţia în condiţiile prevăzute în acordul de mediu poate fi o variantă care poate fi reţinută de către instanţa arbitrală internaţională”, a explicat Boloş.

Potrivit sursei citate, după comunicarea deciziei oficiale a instanţei internaţionale către statul român, există o perioadă de acomodare a deciziei, respectiv maximum 30 de zile, şi pe urmă urmează paşii procedurali de dialog.

„După ziua de mâine (vineri, n.r.) se comunică decizia în mod oficial către stat, către România, şi după aceea există o perioadă de acomodare a deciziei, respectiv în maximum 30 de zile anumite elemente din decizie se stabilesc, care sunt publice şi care rămân în continuare secretizate, şi după aceea urmează paşii procedurali de dialog, sper totuşi, pentru ca să evităm un impact direct în bugetul de stat”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Decizie în procesul pentru Roșia Montană: România are strategie de negociere, dar n-o poate comunica

Acesta a spus că nu poate divulga strategia de negociere pentru că poate influenţa rezultatul negocierii cu cei care sunt titularii deciziei, precizând că nu ar vrea să se întâmple un astfel de lucru.

Ministrul Finanţelor a adăugat că modalitatea de recalculare a pensiilor din luna septembrie nu va fi afectată de decizia privind despăgubirile, însă această decizie „majorează cu siguranţă ţinta noastră de deficit bugetar”.

Valoarea totală actualizată a despăgubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey) în dosarul arbitral internaţional deschis împotriva României, legat de „proiectul minier aurifer de la Roşia Montană”, se ridică la aproximativ 6,7 miliarde de dolari, potrivit unui răspuns transmis recent de Guvern, la solicitarea AGERPRES.

Dosarul în acest caz a fost înregistrat pe rolul Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) cu nr.ARB/15/31, în iulie 2015.

În septembrie 2023, tribunalul care a judecat speţa a declarat procedura închisă în conformitate cu Regula de arbitraj ICSID 38 (1).

În document este prezentat şi un scurt istoric al litigiului dintre Gabriel Resources şi România, în speţa privind aşa-numitului „proiect minier aurifer de la Roşia Montană”.

Decizie în procesul pentru Roșia Montană dintre Gabriel Resources și România, ”vedeta” litigiilor de la Washington

Reamintim că procedurile din cadrul Centrului Internațional pentru Soluționarea Disputelor privind Investițiile Bancii Mondiale („ICSID”) împotriva României au fost declarate închise de către tribunalul arbitral la 14 septembrie 2023.

Acțiunea companiei Gabriel Resources a fost înregistrată în anul 2015. Canadienii solicită României daune în valoare de aproximativ 6,5 miliarde, potrivit unor surse.

Gabriel Resources vs. Statul Român este ”vedeta” litigiilor aflate în dispută la International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID, din punct de vedere al mizei financiare.

Completul de la Washington, responsabil cu decizia în procesul pentru Roșia Montană, este prezitdat de elvețianul Pierre Tercier și îi mai are în componență pe Horacio A. Grigera Naon (Argentina) și Zachary Douglas (Australia, Elveția).

