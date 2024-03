Decizia în procesul pentru Roșia Montană, așteptată vineri. Guvernul are mai multe opțiuni de achitare a posibilelor despăgubiri

Decizia în procesul pentru Roșia Montană este așteptată vineri de Guvern. Data limită până la care tribunalul de la Washington trebuie să anunțe soluția este 12 martie, însă aceasta va fi transmisă părților mai devreme cu câteva zile.

Guvernul României a fost informat că decizia privind despăgubirile în cazul proiectului ratat de la Roșia Montană va fi comunicată vineri, scrie G4Media.

Ministrul Finanțelor a anunțat că Executivul are mai multe opțiuni de achitare a datoriei, inclusiv una nemonetară și una de plată în rate.

Ar mai exista și varianta unei contestații pe cale extraordinară de atac, dar această opțiune vine cu șanse mici de succes pentru statul român, având în vedere că decizia este definitivă și executorie (se aplică din momentul pronunțării).

Însă o eventuală amânare a plății, fie din cauza contestației, fie în urma eșalonării sumei, ridică o altă problemă pentru Guvern.

Fiecare zi de întârziere a datoriei vine cu dobânzi foarte mari având în vedere că suma la care autoritățile se așteaptă să o plătească este de peste 2 miliarde de euro, conform surselor citate de G4Media.

Decizia în procesul pentru Roșia Montană: O variantă cu șanse mici de adoptare este cea ca tribunalul de la Washington să ia o decizie nemonetară, după cum a numit-o chiar ministrul de Finanțe, Marcel Boloș. Asta ar consta în posibilitatea ca decizia tribunalului să nu prevadă despăgubiri, dar în același timp să oblige statul român să continue exploatarea.

Gabriel Resources cere în jur de 6,5 miliarde de dolari, despăgubiri pentru un proiect pe care nu l-a realizat.

Dacă împărțim suma la populația României de 19 și ceva de milioane, ajungem la o sumă de 350 de dolari pe cap de român, fie că este copil, adult, pensionar special sau nu.

Procesul Gabriel Resources vs România, ”vedeta” litigiilor de la Washington

Reamintim că procedurile din cadrul Centrului Internațional pentru Soluționarea Disputelor privind Investițiile Bancii Mondiale („ICSID”) împotriva României au fost declarate închise de către tribunalul arbitral la 14 septembrie 2023.

Acțiunea companiei Gabriel Resources a fost înregistrată în anul 2015. Canadienii solicită României daune în valoare de aproximativ 6,5 miliarde, potrivit unor surse.

Gabriel Resources vs. Statul Român este ”vedeta” litigiilor aflate în dispută la International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID, din punct de vedere al mizei financiare.

Completul de la Washington, responsabil cu decizia în procesul pentru Roșia Montană, este prezitdat de elvețianul Pierre Tercier și îi mai are în componență pe Horacio A. Grigera Naon (Argentina) și Zachary Douglas (Australia, Elveția).

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News