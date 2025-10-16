Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor

Deputatul PSD de Alba, Voicu Vușcan, a reacționat la declarațiile președintelui ANAF privind neîncasarea TVA pentru bunurile produse și consumate acasă – precum gemurile, murăturile sau carnea din gospodărie.

Parlamentarul a criticat abordarea instituției, spunând că statul român nu va încasa niciodată TVA pentru asemenea produse. Acesta a cerut autorităților fiscale să se concentreze pe adevăratele surse de evaziune, precum importurile, tranzacțiile prin Portul Constanța și firmele de suveică.

”Citeam de dimineață o declarație a președintelui ANAF în care spunea că a identificat o lipsă a încasărilor de TVA pe bunurile produse de oameni și consumate acasă, întrucât aceste bunuri – gem, murături, zacuscă, porci, pui, rațe, orice are omul acasă, intră în consumul național, iar statul român nu încasează TVA de pe urma acestui consum.

Domnule președinte, niciodată statul român nu va încasa TVA pentru aceste bunuri.

Ce este îmbucurător este faptul că ne-ați lămurit că de fapt evaziunea de TVA nu este de 30% în România. Eu chiar venind din mediul privat nu-mi dădeam seama cum este posibil ca statul român să nu încaseze 30% TVA. Mi se părea o sumă foarte mare. Acum înțeleg. De fapt, evaziunea de TVA este mult mai mică, dar există.

Domnule președinte, recomandarea mea este să mergeți la cei care fură cu adevărat TVA-ul ăsta, la importatori, în Portul Constanța, la firme de suveică și sunt convins că o să găsiți acolo sume considerabile, pe care, dacă le încasați, o să ne ajute la reglarea acestui deficit mare pe care-l avem”, spune Voicu Vușcan.

Șeful ANAF, despre gemul făcut din grădină și gap-ul TVA

Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că ”gemul făcut din grădina din spate e calculat la gapul de TVA în România”.

„Când vorbim de gap-ul de TVA, în mod special, asta încercăm să facem și noi, să ne prezentăm mai bine și mai corect către Comisia Europeană. Este de notorietate discuția apărută în spațiul public, de producția pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei țări atunci când vorbim de autocosum.

Și, ca să dau câteva exemple clare încă în acest moment, modul în care tratăm gemul pe care îl face-n casă bunica. Deci gemul făcut din grădina din spate e calculat la gapul de TVA în România, da. Este calculat astăzi la gapul de TVA. Asta ne-a evaluat comisia”, a declarat Nica, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Gap-ul de TVA, adică diferența între TVA estimat și cel încasat, este un indicativ de măsurare a fraudei și evaziunii fiscale, potrivit specialiștilor.

