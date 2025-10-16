Connect with us

Actualitate

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor

Publicat

acum 50 de secunde

Deputatul PSD de Alba, Voicu Vușcan, a reacționat la declarațiile președintelui ANAF privind neîncasarea TVA pentru bunurile produse și consumate acasă – precum gemurile, murăturile sau carnea din gospodărie.

Parlamentarul a criticat abordarea instituției, spunând că statul român nu va încasa niciodată TVA pentru asemenea produse. Acesta a cerut autorităților fiscale să se concentreze pe adevăratele surse de evaziune, precum importurile, tranzacțiile prin Portul Constanța și firmele de suveică.

”Citeam de dimineață o declarație a președintelui ANAF în care spunea că a identificat o lipsă a încasărilor de TVA pe bunurile produse de oameni și consumate acasă, întrucât aceste bunuri – gem, murături, zacuscă, porci, pui, rațe, orice are omul acasă, intră în consumul național, iar statul român nu încasează TVA de pe urma acestui consum.

Domnule președinte, niciodată statul român nu va încasa TVA pentru aceste bunuri.


Ce este îmbucurător este faptul că ne-ați lămurit că de fapt evaziunea de TVA nu este de 30% în România. Eu chiar venind din mediul privat nu-mi dădeam seama cum este posibil ca statul român să nu încaseze 30% TVA. Mi se părea o sumă foarte mare. Acum înțeleg. De fapt, evaziunea de TVA este mult mai mică, dar există.

Domnule președinte, recomandarea mea este să mergeți la cei care fură cu adevărat TVA-ul ăsta, la importatori, în Portul Constanța, la firme de suveică și sunt convins că o să găsiți acolo sume considerabile, pe care, dacă le încasați, o să ne ajute la reglarea acestui deficit mare pe care-l avem”, spune Voicu Vușcan.

Șeful ANAF, despre gemul făcut din grădină și gap-ul TVA

Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că ”gemul făcut din grădina din spate e calculat la gapul de TVA în România”.

„Când vorbim de gap-ul de TVA, în mod special, asta încercăm să facem și noi, să ne prezentăm mai bine și mai corect către Comisia Europeană. Este de notorietate discuția apărută în spațiul public, de producția pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei țări atunci când vorbim de autocosum.

Și, ca să dau câteva exemple clare încă în acest moment, modul în care tratăm gemul pe care îl face-n casă bunica. Deci gemul făcut din grădina din spate e calculat la gapul de TVA în România, da. Este calculat astăzi la gapul de TVA. Asta ne-a evaluat comisia”, a declarat Nica, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Gap-ul de TVA, adică diferența între TVA estimat și cel încasat, este un indicativ de măsurare a fraudei și evaziunii fiscale, potrivit specialiștilor.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 50 de secunde

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Balul Bobocilor 2025 la Liceul German din Sebeș
Evenimentacum 30 de minute

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul German din Sebeș. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro
Economieacum O oră

Aproape 1000 de cazuri de consum fraudulos de energie electrică și gaz, în primele 9 luni. Situația din Alba și din țară
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Administrațieacum 7 ore

VIDEO: De ce nu funcționează la Alba Iulia mult promisul sistem de bike-sharing. Primarul Pleșa ”arată cu degetul” către ANAP
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Aproape 1000 de cazuri de consum fraudulos de energie electrică și gaz, în primele 9 luni. Situația din Alba și din țară
Economieacum 3 ore

ANAF declanșează acțiuni de verificare a persoanelor care afișează averi mari fără să declare veniturile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 50 de secunde

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 3 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 4 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Balul Bobocilor 2025 la Liceul German din Sebeș
Evenimentacum 30 de minute

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul German din Sebeș. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro
Restaurant Nepo Alba Iulia
Evenimentacum 7 ore

Restaurant Nepo – locul unde gustul, prietenia și buna dispoziție se întâlnesc la Alba Iulia (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 ore

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum o zi

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum o zi

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

ISU Alba a controlat unitățile de învățământ din județ: Peste 140 de clădiri fără autorizație de securitate la incendiu
risc de saracie
Economieacum 2 zile

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Mai mult din Educatie