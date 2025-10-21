Derby de top pe Stadion „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia întâlnește Știința Poli Timișoara, sâmbătă

Derby de top pe Stadion „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia va disputa sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 15:00, pe Stadionul „Cetate”, una dintre cele mai așteptate partide ale sezonului.

Echipa antrenată de Alexandru Pelici va primi vizita formației Știința Poli Timișoara, ocupanta locului secund în Seria 7 a Ligii a 3-a.

Meciul contează pentru etapa a 10-a și se anunță drept cel mai important duel al toamnei pe teren propriu pentru formația albaiuliană, aflată în lupta pentru promovarea în Liga a 2-a.

CSM Unirea traversează o formă excelentă, cu opt victorii consecutive, și se află pe primul loc în clasament.

Suporterii sunt așteptați în număr cât mai mare să susțină echipa locală. Biletele pot fi achiziționate de la:

Casieria Bazinului Olimpic, începând de marți;

Stadionul „Cetate”, în ziua meciului, la cele trei case de bilete, începând cu ora 13:30.

Prețul unui bilet este de 15 lei, iar copiii sub 14 ani au acces gratuit.

Organizatorii reamintesc că este interzis accesul pe stadion cu materiale pirotehnice, sticle, PET-uri, doze, umbrele, brichete sau alte obiecte contondente.

Pentru noutăți, imagini și informații actualizate despre activitatea echipei, fanii pot urmări pagina oficială de Facebook CSM Unirea Alba Iulia.

