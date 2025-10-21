Connect with us

Eveniment

Derby de top pe Stadion „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia întâlnește Știința Poli Timișoara, sâmbătă

Publicat

acum 3 ore

Derby de top pe Stadion „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia va disputa sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 15:00, pe Stadionul „Cetate”, una dintre cele mai așteptate partide ale sezonului.

Echipa antrenată de Alexandru Pelici va primi vizita formației Știința Poli Timișoara, ocupanta locului secund în Seria 7 a Ligii a 3-a.

Meciul contează pentru etapa a 10-a și se anunță drept cel mai important duel al toamnei pe teren propriu pentru formația albaiuliană, aflată în lupta pentru promovarea în Liga a 2-a.

CSM Unirea traversează o formă excelentă, cu opt victorii consecutive, și se află pe primul loc în clasament.

Suporterii sunt așteptați în număr cât mai mare să susțină echipa locală. Biletele pot fi achiziționate de la:

  • Casieria Bazinului Olimpic, începând de marți;
  • Stadionul „Cetate”, în ziua meciului, la cele trei case de bilete, începând cu ora 13:30.

Prețul unui bilet este de 15 lei, iar copiii sub 14 ani au acces gratuit.

Organizatorii reamintesc că este interzis accesul pe stadion cu materiale pirotehnice, sticle, PET-uri, doze, umbrele, brichete sau alte obiecte contondente.

Pentru noutăți, imagini și informații actualizate despre activitatea echipei, fanii pot urmări pagina oficială de Facebook CSM Unirea Alba Iulia.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 9 minute

FOTO: Sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Transilvăneni, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Au participat mii de credincioși
anunt public anunt de mediu
Actualitateacum 25 de minute

Anunț public privind decizia etapei de încadrare Asociația ”UN PAS ÎNAINTE ALEXANDRA”
Actualitateacum 40 de minute

Tentativă de phishing în numele unor site-uri de recrutare. Ce trebuie să știi ca să nu cazi în plasa atacatorilor cibernetici
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Administrațieacum 2 zile

Restricții de circulație propuse pe DJ 107F, în Lunca Mureșului. Care este motivul și variantele ocolitoare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 54 de minute

Sindicate: Dacă nu majorează salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, România riscă infrigement
Economieacum 2 ore

Zeci de trenuri anulate. Ministrul Transporturilor amenință cu demiterea directorilor CFR
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum O oră

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Evenimentacum 3 ore

Nicușor Dan, interesat de încă un mandat de președinte: ”să faci lucruri în societate necesită timp”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Derby de top pe Stadion „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia întâlnește Știința Poli Timișoara, sâmbătă
Evenimentacum 23 de ore

VIDEO: Ștafeta Veteranilor Invictus 2025, la Alba Iulia. Eveniment dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

Vremea până în 17 noiembrie: câteva zile calde, apoi se răcește și vin ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni, actualizată
Evenimentacum 19 ore

25 octombrie: Lansarea cărții „Principii Transilvaniei”, de Teréz Oborni, la Palatul Principilor din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Pană majoră de internet: Zeci de site-uri, jocuri și aplicații, inclusiv platforme de tranzacționare de criptomonede, afectate
facebook messenger
Actualitateacum 4 zile

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 zile

Dificultăți de concentrare, memorie și luare a deciziilor la tineri, descoperite de cercetători. Procentele s-au dublat
Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum 4 zile

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Diriginții pot trece în catalog prima notă la purtare pentru elevi, în anul școlar 2025-2026 până vineri, 24 octombrie. Reguli
Educațieacum 7 ore

Marius-Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș, a primit trofeul ”Directorul Anului 2025 pentru Inovare” – AVE România
Mai mult din Educatie