Descoperire tragică la Cugir: Un tânăr de 18 ani și-a pus capăt zilelor în grădina casei în care locuia

O descoperire tragică a fost făcută la Cugir, în dimineața de 8 august 2025. Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 că un tânăr de 18 ani din oraș a fost găsit spânzurat în grădina casei.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr, în vârstă de 18 ani, care s-ar fi spânzurat.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul tânărului.

În urma examinării sumare a trupului, nu au fost identificate urme de violență.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului, au transmis, în buletinul de presă din data de 8 august, reprezentanții IPJ Alba.

