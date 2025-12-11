Actualitate
16 decembrie: Concert prezentat de elevi și profesori de la Liceul de Arte din Alba Iulia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Program
Elevii și profesorii Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia invită publicul la evenimentul ”Concert de Crăciun – Noapte de vis”, prezentat de aceștia în apropierea sărbătorilor de iarnă.
Concertul va fi marți, 16 decembrie, de la ora 17.00, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Intrarea este liberă.
Elevii și cadre didactice de la Liceul de Arte din Alba Iulia au pregătit momente artistice cu colinde, muzică clasică și muzică tradițională românească, pentru a completa atmosfera sărbătorilor de iarnă.
