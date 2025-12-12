Încălcarea sancțiunilor internaționale, pedepsită cu închisoare de până la cinci ani. Legea a fost promulgată

Încălcarea sancțiunilor internaționale, precum nerespectarea înghețării fondurilor financiare sau continuarea tranzacțiilor cu o țară vizată de respectivele penalizări, constituie infracțiune și poate fi pedepsită cu închisoare de la un an la cinci ani.

Măsurile sunt prevăzute într-o lege promulgată vineri de președintele Nicușor Dan.

Potrivit actului normativ, sunt considerate infracțiuni:

a) punerea la dispoziția unei persoane, a unei entități sau a unui organism desemnat sau în beneficiul lor, de fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;

b) nerespectarea obligației de a îngheța fondurile sau resursele economice care aparțin unei persoane, entități sau organism desemnat ori care se află în proprietatea sau sub controlul unei astfel de persoane, entități sau organism desemnat ori sunt deținute de acestea, dacă prin aceasta se încalcă o obligație care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;

c) permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul României a unei persoane desemnate, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;

d) efectuarea de tranzacții sau continuarea tranzacțiilor cu o țară terță, cu organisme ale unei țări terțe sau cu entități sau organisme deținute sau controlate direct sau indirect de o țară terță sau de organisme ale unei țări terțe, inclusiv atribuirea sau continuarea executării contractelor de achiziții publice sau a contractelor de concesiune, dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;

e) comercializarea, importarea, exportarea, vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum și furnizarea de servicii de brokeraj, de asistență tehnică sau de alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;

f) furnizarea de servicii financiare sau desfășurarea de activități financiare, dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;

g) furnizarea altor servicii decât cele menționate la lit. f), dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;

h) eludarea unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene prin folosirea, transferarea către o terță persoană a fondurilor sau a resurselor economice, sau dispunerea în orice alt mod de fonduri sau resurse economice care, direct sau indirect, se află în proprietatea, sunt deținute ori se află sub controlul unei persoane, entități sau organism desemnat,care urmează să fie înghețate în temeiul unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene, cu scopul de a disimula fonduri sau resurse economice;

i) eludarea unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene prin furnizarea de informații false sau înșelătoare în vederea disimulării că o persoană, o entitate sau un organism desemnat este proprietarul sau beneficiarul final al fondurilor sau al resurselor economice care trebuie înghețate în temeiul unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene;

j) eludarea unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene prin nerespectarea de către o persoană fizică sau de către un reprezentant al unei entități ori al unui organism desemnat a unei obligații care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene, de a informa autoritățile administrative competente cu privire la fondurile sau resursele economice aflate în jurisdicția României, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul său;

k) eludarea unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene prin nerespectarea unei obligații care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene de a furniza autorităților administrative competente informații referitoare la fondurile sau resursele economice înghețate sau informații deținute cu privire la fondurile sau resursele economice aflate pe teritoriul național sau al unui stat membru al Uniunii Europene, care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul unor persoane, entități sau organisme desemnate și care nu au fost înghețate, atunci când informațiile respective au fost obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

l) încălcarea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile administrative competente pentru desfășurarea de activități care, în absența unei astfel de autorizații, reprezintă o încălcare a unei interdicții sau restricții care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene.

