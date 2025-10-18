Dezbatere publică la Cugir privind accesul autovehiculelor de mare tonaj pe străzile din oraș. Zone vizate de restricții și tarife

La sediul Primăriei Cugir a avut loc joi, 16 octombrie, o dezbatere publică dedicată unui proiect de hotărâre privind regulamentul de acces al autovehiculelor cu masa maximă autorizată peste 3,5 tone pe străzile din orașul Cugir.

Potrivit reprezentanților administrației locale, proiectul are ca scop:

Protejarea infrastructurii rutiere și reducerea degradărilor;

Diminuarea disconfortului riveranilor;

Introducerea unui sistem modern de taxare electronică și reglementare transparentă a traficului greu;

Realizarea unui echilibru între dezvoltarea economică și protejarea mediului și a infrastructurii;

Zonele vizate de restricții

În orașul Cugir:

Strada Victoriei – zona Elit

Strada Râul Mare – zona Podul Roșu

Strada Râul Mic – zona Pod Toplițan

Strada Nicolae Copernic – zona Sub Cetate

În localitatea Vinerea:

Strada Câmpul Pâinii – zona sens giratoriu Șibot

Strada Principală – zona sens giratoriu Calea Ferată

Strada Deal – zona pășune

Strada Culturii – zona Calea Ferată

Strada Șantierului – zona Calea Ferată

Tarife propuse:

3,6 – 4,99 tone – 15 lei

5 – 7,49 tone – 30 lei

7,5 – 11,99 tone – 35 lei

12 – 15,99 tone – 45 lei

16 – 21,99 tone – 55 lei

22 – 29,99 tone – 60 lei

30 – 39,99 tone – 65 lei

Peste 40 tone – 75 lei

Potrivit reprezentanților administrației locale, au fost propuse și tarife pentru o perioadă mai îndelungată de timp – respectiv o lună sau un an.

Principalele observații și propuneri din partea cetățenilor prezenți la dezbatere au vizat următoarele aspecte:

Multe vehicule locale depășesc 6 tone. Că atare pragurile supuse taxării ar trebui ajustate;

Străzile de aprovizionare esențiale (ex. Str. Victoriei, Str. Stadionului) ar putea fi exceptate temporar de la taxare;

Solicitare de controale mai frecvente pentru respectarea tonajului;

Firmele locale să beneficieze de reglementări speciale – aspect deja inclus în proiect (art. 10).

Administrația locală va analiza toate propunerile primite iar proiectul va fi reevaluat și discutat în detaliu și cu agenții economici din oraș, pentru a asigura un echilibru între necesitățile mediului de afaceri și obiectivele de protejare a infrastructurii și a calității vieții locuitorilor. Toate sugestiile și recomandările primite vor fi analizate, urmând ca proiectul de hotărâre, revizuit, să fie supus votului Consiliului Local Cugir.

sursa, foto: Primăria Cugir

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News