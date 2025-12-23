FOTO: Doi copii și doi adulți, răniți într-un accident produs pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu. A fost activat Planul Roșu

Patru persoane, printre care și doi copii, au fost transportate marți dimineața la spital cu diverse traumatisme, fiind rănite într-un accident rutier în care a fost implicat un microbuz pe autostrada A1, în zona orașului Săliște. În accident au fost implicate în total 12 persoane, printre care și 4 minori.

A fost activat Planul Roșu de Intervenție, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, Raluca Marcu.

Potrivit acesteia, cei trei răniți sunt:

un copil în vârstă de 7 ani, care a suferit un traumatism cranian, fiind preluat de un echipaj SMURD;

o fetiță în vârstă de 9 ani care a suferit un traumatism cranian - preluată de un echipaj SMURD cu medic;

un bărbat în vârstă de 30 care a suferit un traumatism cranian și un traumatism la picior - preluat de un echipaj SMURD;

o femeie în vârstă de 28 de ani cu un traumatism cranian - preluată de un echipaj SMURD.

Traficul rutier este restricționat pe banda 2 de pe A1, la km 266, în afara localității Săliște, pe sensul de mers Deva - Sibiu, din cauza accidentului rutier, potrivit Poliției.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News