Economie

Comercianții, obligați să repare sau să înlocuiască produsele neconforme în maximum 15 zile lucrătoare. Legea adoptată la Senat

Publicat

acum 50 de secunde

Înlocuirea bunurilor neconforme: Senatul a adoptat, în ședința plenului de luni, un proiect de lege care aduce modificări importante în ceea ce privește drepturile consumatorilor, stabilind un termen clar pentru repararea sau înlocuirea bunurilor neconforme.

Potrivit noilor prevederi, aceste operațiuni vor trebui realizate în maximum 15 zile lucrătoare de la momentul în care vânzătorul este informat de către consumator cu privire la neconformitate, față de termenul actual de 15 zile calendaristice.

Proiectul legislativ vizează modificarea articolului 12 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, act normativ aprobat anterior cu modificări prin Legea nr. 205/2023.

Conform formei adoptate de Senat, reparațiile sau înlocuirile se vor efectua „într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile lucrătoare”, termen care va fi stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator. La stabilirea acestuia vor fi avute în vedere natura și complexitatea bunurilor, gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau a înlocuirii.

Senatul este primul for legislativ sesizat în acest caz, iar proiectul de lege urmează să fie dezbătut și supus votului în Camera Deputaților, care este forul decizional.

