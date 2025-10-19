Dificultăți de concentrare, memorie și luare a deciziilor la tineri, descoperite de cercetători. Procentele s-au dublat

Probleme de memorie la tineri, descoperite de cercetători. Dificultățile de memorie, concentrare și luare a deciziilor aproape au fost constatate în număr aproape dublu, în SUA, în ultimul deceniu, potrivit unui studiu.

Rata dizabilității cognitive la persoanele sub 40 de ani a crescut de la 5,1% la 9,7%. Fenomenul fiind descris drept una dintre principalele probleme de sănătate emergente.

„Problemele de memorie și gândire au devenit una dintre principalele probleme de sănătate raportate de adulții din SUA”, a declarat autorul studiului, Adam de Havenon, de la Yale School of Medicine, potrivit Mediafax.

„Studiul nostru arată că aceste dificultăți pot deveni din ce în ce mai răspândite, în special în rândul adulților mai tineri, și că factorii sociali și structurali joacă probabil un rol cheie”.

Dificultăți de concentrare, memorie și luare de decizii

Cercetătorii au examinat peste 4,5 milioane de răspunsuri la sondaje strânse între 2013 și 2023. Participanților li s-a pus întrebarea: „Din cauza unei afecțiuni fizice, mentale sau emoționale, aveți dificultăți serioase în a vă concentra, a vă aminti sau a lua decizii?”.

Prevalența generală a dizabilității cognitive în Statele Unite a crescut de la 5,3% în 2013 la 7,4% în 2023, prima creștere semnificativă apărând în 2016. În contrast, adulții mai în vârstă au înregistrat o ușoară scădere – în rândul persoanelor cu vârsta de 70 de ani și peste, prevalența a scăzut de la 7,3% la 6,6%.

Studiul relevă discrepanțe majore pe criterii socio-economice. Adulții cu venituri familiale sub 35.000 de dolari au raportat cele mai mari rate, crescând de la 8,8% la 12,6%. În schimb, cei cu venituri de peste 75.000 de dolari au avut rate mult mai mici, crescând doar de la 1,8% la 3,9%.

În ceea ce privește educația, ratele în rândul adulților fără diplomă de liceu au crescut de la 11,1% la 14,3%, în timp ce la absolvenții de facultate au crescut de la 2,1% la 3,6%.

Dezavantaje structurale

„Aceste constatări sugerează că asistăm la cele mai mari creșteri ale problemelor de memorie și gândire în rândul persoanelor care se confruntă deja cu dezavantaje structurale”, a spus de Havenon.

„Trebuie să înțelegem mai bine și să abordăm factorii sociali și economici care stau la baza acestei tendințe”.

Cercetătorul a subliniat că sunt necesare mai multe studii pentru a înțelege ce determină această epidemie în rândul adulților mai tineri, având în vedere implicațiile potențiale pe termen lung pentru sănătate, productivitatea forței de muncă și sistemele de sănătate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News