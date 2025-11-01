DIICOT Alba Iulia a confiscat câteva grame de droguri, role de foițe, de la trei tineri din județ. Au scăpat de acuzații

Trei tineri din Alba au fost protagoniștii unui dosar penal instrumentat de DIICOT Alba Iulia. Mai exact după ce au fost prinși în primele luni ale anului 2024, cu droguri la ei, aceștia au fost cercetați de anchetatori.

Recent, procurorii DIICOT Alba Iulia au decis să nu îi trimită în judecată pe aceștia, ci doar să confiște drogurile cu care cei trei au fost prinși.

Mai pe scurt cei trei aveau câteva grame de droguri pentru consum propriu, foițe, și un grinder pentru mărunțit mugurii de cannabis. Doi dintre ei a fost trași pe dreapta de polițiștii rutieri din oraș, în urma unui control de rutină.

Asupra lor au fost găsite în data de 1 aprilie 2024, mai multe substanțe interzise. Era vorba despre susbstanțe de sinteză, 4 CMC, cunoscut pe stradă sub numele de cristal.

De asemenea cu două luni înainte un alt suspect din dosar a fost percheziționat de polițiști iar asupra sa a fost găsit sub un gram de cannabis. De asemenea au mai găsit asupra sa, foițe pentru tutun și filtre de carton.

Magistrații au decis să renunțe la acuzații și doar să confiște doar cele găsite asupra celor trei. Drept urmare au confiscat 0,71 grame de rezină de cannabis, 1,22 grame de substanță care conține 4-CMC, dar și o rolă de foițe și a unor filtre de carton.

Prin confiscarea acestora, dosarul pe numele celor trei a fost închis. Totuși cei trei pot contesta decizia magistraților din data de 30 octombrie, în termen de trei zile.

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

