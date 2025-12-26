Distrugeri în seara de Crăciun la Alba Iulia: Roțile unor mașini parcate în zona blocurilor M, înțepate cu un cuțit

Mai multe autoturisme au fost avariate în seara de Crăciun, la Alba Iulia. Mai exact proprietarii autoturismelor s-au trezit cu câte o roată spartă cu un cuțit. Totul s-a întâmplat în seara de 25 decembrie 2025, în zona blocurilor M din Alba Iulia.

În mediul online circulă și un video care a ajuns în posesia reporterilor alba24.ro. În video se poate observa un bărbat solid care se apropie de anumite mașini parcate și pare că le înțeapă într-o roată. Mai multe surse alba24.ro susțin că bărbatul din video ar fi ușor identificabil și că ar locui în zonă.

Faptele s-ar fi produs în intervalul 19.00 - 22.00. Reprezentanții IPJ Alba au declarat pentru alba24.ro că inițial a fost vorba despre o sesizare, dar când polițiștii au ajuns la fața locului au aflat că mai multe mașini au fost avariate.

Vineri, 26 decembrie 2025, polițiștii au în evidențe șase mașini care au roțile înțepate. Mare parte dintre autoturismele afectate de distrugere sunt înmatriculate în alte județe.

Potrivit reprezentanților IPJ Alba un dosar penal a fost deschis și se fac cercetări pentru infracțiunea de distrugere. Unele surse alba24.ro susțin că numărul de autoturisme avariate (care au avut câte o roată spartă) ar fi mult mai mare.

De asemenea reprezentanții IPJ Alba susțin că există un cerc de suspecți și că polițiștii efectuează cercetări specifice pentru tragerea la răspundere a persoanei care a provocat daunele.

