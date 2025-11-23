DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă, prin apeluri false în numele unor instituții sau autorități

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra faptului atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituții precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a crea aparența de credibilitate în tentativele de fraudă online.

Victimele sunt adesea intimidate prin acuzații grave (ex. pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiționism, cyberpornografie) și prin impunerea unui termen scurt de răspuns (48 de ore), pentru a induce presiune și panică. În aceste condiții, capacitatea de analiză scade, iar atacatorii încearcă să obțină date sensibile printr-un simplu ‘reply’ la e-mail-ul inițial”, arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook, citată de Agerpres.

În context, specialiștii DNSC recomandă utilizatorilor de internet să analizeze cu atenție conținutul mesajului, să verifice adresa reală a expeditorului și să evite accesarea link-urilor sau atașamentelor suspecte. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să marcheze astfel de e-mail-uri ca SPAM.

„Dacă ați interacționat deja și ați oferit date personale, de autentificare sau financiare, contactați de urgență banca pentru blocarea cardului, Poliția pentru deschiderea unei investigații și DNSC (prin numărul 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro) pentru a informa și alți utilizatori despre tipul acesta de atac”, recomandă instituția.

