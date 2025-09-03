Doi dealeri care au introdus în țară aproape 38 de kilograme de canabis, trimiși în judecată de DIICOT Alba Iulia

Doi dealeri de droguri au fost recent trimiși în judecată de DIICOT Alba Iulia. Dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară în data de 25 august 2025.

Cei doi făceau parte dintr-un grup care a reușit să introducă în România, 37, 5 kilograme de canabis. Drogurile erau trimise din Spania printr-un servciu de curierat internațional.

Ancheta împotriva celor doi bărbați, care de loc sunt din Cluj, a pornit în urma unui denunț făcut de o persoană care cunoștea activitatea celor doi dealeri.

În urma denunțului, procurorii DIICOT Alba Iulia au intrat pe fir, deoarce coletele ajungeau prima dată la un hub zonal din Sebeș, iar mai apoi erau distrbuite în țară.

Drept urmare, cei doi bărbați, Gabriel Luca N., și Lucian Petrică V., au fost filați de polițiștii de la BCCO.

Fapta de trafic internațional de droguri a avut loc în perioada 26-29 ianuarie 2025. Câteva zile mai târziu au avut loc percheziții asupra locuințelor celor doi. Mai mult de atât, înainte ca aceștia să fie prinși, în coletele în care se aflau droguri au fost puse localizatoare GPS pentru ca acestea să fie supravegheate.

În final, cei doi au fost prinși de anchetatori și arestați preventiv.

În data de 25 august dosarul penal a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară pe rolul Tribunalului Alba. Cei doi vor fi judecați pentru trafic internațional de droguri. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Cristian Panu

