Doi tineri din Alba, implicați într-un accident rutier în Blaj. Unul dintre ei nu avea permis de conducere

Un accident rutier s-a petrecut sâmbătă, 2 ianuarie, în jurul orei 23.00 pe raza municipiului Blaj. Doi tineri șoferi au fost implicați într-un accident rutier.

Cauza și modul în care s-a petrecut accidentul au fost detaliate de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 3 ianuarie.

Potrivit IPJ Alba, șa data de 2 ianuarie 2026, în jurul orei 23.00, polițiștii din municipiul Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Alexandru Borza din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un tânăr de 18 ani, din orașul Baia de Arieș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Borza din municipiu, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de către un tânăr de 19 ani, din municipiul Blaj.

Din verificări a reieșit că tânărul de 18 ani, din Baia de Arieș, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, au transmis reprezentații poliției din județ.

