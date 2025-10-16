Connect with us

Eveniment

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă

Publicat

acum 5 secunde

Parlamentarii partidului extremist AUR vor să îi oblige pe cei care accesează site-uri care au conținut pentru adulți să o facă doar după ce depun un ”dosar cu șina” la furnizorul de internet. 

Mai pe scurt, parlamentarii conduși de George Simion vor să facă o lege prin care accesul la site-uri care au conținut 18+ să fie disponibil doar în anumite condiții. 

Condiția principală cerută de extremiștii de la AUR este ca utilizatorii care vor acces la site-urile respective să depună o cerere scrisă în prealabil.

Cererea va putea fi depusă fizic, sau electronic la furnizorul de internet, au scris reporterii de la știrileprotv.ro. Mai exact dacă propunerea ar deveni lege, cei care ar vrea să acceseze un site cu filme pentru adulți ar urma, pentru a primi acces, să facă următorii pași:

Să meargă fizic la un punct de lucru al companiei de la care au internet. Acolo ar urma să depună următoarele documente:

  •  datele de identificare ale solicitantului
  • acceptarea explicită a responsabilității pentru accesarea conţinutului interzis minorilor
  • și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Dosarul cu cele trei documente va fi păstrat, obligatoriu, timp de cinci ani de către furnizorul de internet.

AUR vrea reguli și pentru site-urile pentru adulți

De asemenea reprezentanții AUR vor ca site-urile care au conținut pentru adulți să filtreze și să interzică automat accesul pentru minori. De asemenea să afișeze mesaje clare în care să anunțe ce conținut au.

Proiectul de lege a fost dezbătut în Senatul României.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 secunde

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Administrațieacum 17 minute

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Evenimentacum 36 de minute

Locuitorii din Sântimbru și-au păzit comuna pe timpul nopții, de frica ursului. Paza va continua și în nopțile următoare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 minute

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Administrațieacum O oră

VIDEO: De ce nu funcționează la Alba Iulia mult promisul sistem de bike-sharing. Primarul Pleșa ”arată cu degetul” către ANAP
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

16 octombrie: Începe campania de plăți în avans aferentă anului de cerere 2025. Anunțul APIA
Economieacum 14 ore

IMM România propune înghețarea salariului minim brut pe țară pentru anul 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum 3 zile

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 4 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 16 ore

Grecia va legaliza ziua de muncă de până la 13 ore în sectorul privat
meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum 17 ore

Vacanța elevilor din octombrie 2025: cele mai căutate destinații din România pentru sejururi în familie. Bugetul mediu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 secunde

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum 19 ore

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum o zi

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

ISU Alba a controlat unitățile de învățământ din județ: Peste 140 de clădiri fără autorizație de securitate la incendiu
risc de saracie
Economieacum 2 zile

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Mai mult din Educatie