”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă

Parlamentarii partidului extremist AUR vor să îi oblige pe cei care accesează site-uri care au conținut pentru adulți să o facă doar după ce depun un ”dosar cu șina” la furnizorul de internet.

Mai pe scurt, parlamentarii conduși de George Simion vor să facă o lege prin care accesul la site-uri care au conținut 18+ să fie disponibil doar în anumite condiții.

Condiția principală cerută de extremiștii de la AUR este ca utilizatorii care vor acces la site-urile respective să depună o cerere scrisă în prealabil.

Cererea va putea fi depusă fizic, sau electronic la furnizorul de internet, au scris reporterii de la știrileprotv.ro. Mai exact dacă propunerea ar deveni lege, cei care ar vrea să acceseze un site cu filme pentru adulți ar urma, pentru a primi acces, să facă următorii pași:

Să meargă fizic la un punct de lucru al companiei de la care au internet. Acolo ar urma să depună următoarele documente:

datele de identificare ale solicitantului

acceptarea explicită a responsabilității pentru accesarea conţinutului interzis minorilor

și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Dosarul cu cele trei documente va fi păstrat, obligatoriu, timp de cinci ani de către furnizorul de internet.

AUR vrea reguli și pentru site-urile pentru adulți

De asemenea reprezentanții AUR vor ca site-urile care au conținut pentru adulți să filtreze și să interzică automat accesul pentru minori. De asemenea să afișeze mesaje clare în care să anunțe ce conținut au.

Proiectul de lege a fost dezbătut în Senatul României.

