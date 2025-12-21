Bărbat din Cluj, prin băut la volan de polițiștii din Alba, în comuna Vidra. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 44 ani este cercetat de polițiștii din Alba după ce a fost prins în timp ce conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice, pe un drum din comuna Vidra.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 decembrie 2025, în jurul orei 18.10, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Câmpeni au oprit, pentru control, pe DJ 762 din comuna Vidra, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din județul Cluj.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,77 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

