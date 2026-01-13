Connect with us

Dosarele a două distrugeri arheologice din Alba Iulia ”zac pe birourile” procurorilor de ani buni. Care este stadiul anchetelor

Publicat

acum 2 ore

Anchetele penale în cazul a două distrugeri de vestigii romane descoperite la Alba Iulia bat pasul pe loc. Un dosar este vechi de trei ani, iar altul de mai bine de un an și jumătate.

Este vorba despre distrugerea cu excavatorul a unui sarcofag roman vechi de mai bine de 1700 de ani, caz petrecut în cimitrul din Alba Iulia și despre distrugerea unor părți importante de ziduri romane, pe șantierul arheologic de pe locul fostei tipografii Altip. Între timp, pe locația vechii tipografii s-a ridicat un hotel. 

Însă, anchetatorii nu au reușit să avanseze cu ancheta și din câte se pare situația în care dosarele se află este similară cu cea din februarie 2025. Mai exact reporterii alba24.ro au solicitat informații cu privire la stadiul celor două dosare aflate sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. Un răspuns a fost oferit în data de 13 ianuarie 2026.

Din câte se pare acesta pare a fi similar cu cel din 2025 (când și atunci reporterii alba24.ro au solicitat informații cu privire la stadiul celor două dosare).

Distrugeri pe șantierul pe care s-a ridicat hotelul Mercure. Ancheta încă bate pasul pe loc

În 2022 și 2023 arheologii din Alba Iulia scoteau la suprafață casa unui important soldat roman care a trăit în anticul Apulum. Săpăturile au fost efectuate pe locul fostei tipografii Altip, unde urma să se ridice un hotel. Au fost găsite chiar și piese catalogate drept tezaur.

VEZI ȘI: FOTO VIDEO: Vestigii antice rare, descoperite la Alba Iulia. Cui i-ar fi aparținut casa romană îngropată sub tipografia Altip

În 2024, arheologa Anca Timofan, șefa echipei de cercetare, anunța pe contul ei de Facebook că multiple părți de zid care trebuiau conservate ”in situ” adica fie trebuiau conservate subteran, fie restaurate și puse în valoare, disparusera de pe sit-ul arheologic.

”Ziduri și porțiuni de ziduri din casa romană de sec. III, care trebuiau, fie conservate subteran, fie restaurate și puse în valoare, nu mai există in situun zid întreg al casei romane și porțiuni de ziduri dispărute, spectaculoasa absidă a băii romane, de asemenea, vestigii aflate în zonele imediat învecinate implantării piloților hotelului”, explica la acel moment Gabriel Rustoiu, directorul muzeului din Alba Iulia.

Abia după ce scandalul a devenit public autoritățile s-au sesizat și au deschis un dosar penal.

Stadiul anchetei în cazul distrugerilor de ziduri romane

La mai bine de un an și jumătate de la pornirea anchetei, procurorii au comunicat că stadiul dosarului este următorul:

”Referitor la dosarul penal înregistrat în urma sesizării faptei constând în distrugerile cauzate  mai multor ziduri datând din perioada romană, situate pe str. Dimitrie Cantemir din mun. Alba Iulia, cauza se afla în faza in rem, fiind efectuate cercetări cu privire la comiterea infracțiunii de distrugere, prev. de art. 253 alin. 3 din C.pen.”, au răspuns procurorii din Alba Iulia, la solicitarea reporterilor alba24.ro.

VEZI ȘI: Distrugerile de pe cel mai mare șantier arheologic din Alba Iulia: După șapte luni încă nu există suspecți. Stadiul dosarului

Este fix același răspuns pe care procurorii l-au dat pentru alba24.ro și în luna februarie a anului 2025. Mai pe scurt ancheta într-un an pare că nu a avansat.

De asemenea au ma spus că în anchetă este necesară ”efectuarea unei expertize de specialitate”.

Cazul sarcofagului distrus cu excavatorul

Mult mai vechi decât dosarul deschis în urma distrugerilor de pe șantierul hotelului este dosarul distrugerii cu excavatorul a unui sarcofag vechi de 1700 de ani. Acesta a fost ”descoperit” de muncitorii care săpau la extinderea cimitrului din Alba Iulia.

În timpul săpăturilor (într-o zonă cunoscută pentru posibile descoperiri de vestigii arheologice) muncitorii au făcut bucăți un sarcofag roman. Distrugerea a fost descoperită din întâmplare când persoane care au vizitat cimitirul au văzut bucăți din sarcofag într-un morman de pământ.

La scurt timp după declanșarea anchetei, arheologii au preluat săpătura și au descoperit opt bijuterii din aur și un mic vas unicat din bronz pentru provincia Dacia.

VEZI ȘI: VIDEO EXCLUSIV Sarcofag roman vechi de 1700 de ani, DISTRUS cu excavatorul în cimitirul din Alba Iulia. A fost deschis dosar penal

Cele mai importante piese descoperite fac parte dintr-un mormânt de incinerație, opt piese din aur, bijuterii și un vas de bronz.

Este cel mai bogat mormânt descoperit la Alba Iulia, preciza la acel moment arheologul George Bounegru. Vasul de bronz este unicat la nivelul provinciei Dacia și este singurul vas de bronz descoperit la Apullum.

De asemenea a mai fost descoperită o casetă de farduri care au aparținut persoanei decedate. Pe lângă bijuteriile de aur, caseta de farduri și vasul unicat din Dacia, au mai fost descoperite și vase de ceramică din Roma Antică, dar și o coasă romană întreagă.

Ancheta bate pasul pe loc

Situația și în acest caz pare similară ca în 2025. Mai pe scurt procurorii au oferit același răspuns în 2026 ca și în 2025 referitor la stadiul anchetei. Că sunt cercetate două persoane: o persoană juridică, dar și una fizică.

VEZI ȘI: Cazul sarcofagului roman distrus cu excavatorul în cimitirul din Alba Iulia: Procurorii și polițiștii încă anchetează distrugerile

”Referitor la dosarul penal înregistrat în urma sesizării faptei constând în distrugerile cauzate  unui număr de 2 sarcofage romane, din piatră, descoperite în cimitirul din mun. Alba Iulia, cauza se afla în faza in personam, fiind dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un suspect persoană fizică și un suspect persoană juridică raportat la comiterea infracțiunilor efectuarea unor lucrări care pot afecta siturile arheologice în absența certificatului de descărcare arheologică, prev. de art. 25 alin. 1 din OG nr. 43/2000, distrugere, prev. de art. 253 alin. 1 și 3 din C:pen. și tăinuire, prev. de art. 270 alin. 1 din C.pen”, au transmis la solicitarea alba24.ro, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia atât în anul 2026, dar și în anul 2025.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Hieroteus

    marți, 13.01.2026 at 19:29

    de ce deranjați la domni procurori? ei așteaptă pensia, noi sa nu ne așteptăm să și muncească pentru ea:)

    Răspunde

