Două localități din Alba rămân fără gaze naturale timp de câteva ore. Întreruperi programate anunțate de Delgaz Grid

Publicat

acum 20 de secunde

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat miercuri, 24 septembrie, localitățile Dumitra și Totoi, au transmis reprezentanții Delgaz Grid. 

”Pentru a permite Transgaz efectuarea unor lucrări specifice la instalațiile proprii, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz, miercuri, 24 septembrie, în intervalul orar 09:00-13:00, la consumatorii din localitățile Dumitra și Totoi.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 de minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

