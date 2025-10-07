Drone cu senzori pentru Garda de Mediu. Contractul a fost semnat. Cum vor fi folosite

Garda de Mediu va avea la dispoziție drone cu senzori, pe care le va putea utiliza în acțiunile de control. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că a fost semnat contractul de achiziție.

”Am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control.

Este vorba de drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanții din aer, achiziționate prin fonduri din POIM și PDD, care ne vor ajuta să trăim într-o țară mai sănătoasă.

De exemplu, în situaţia în care staţiile de monitorizare ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) înregistrează o tendinţă anormală de creştere a concentraţiilor de poluanţi în atmosferă, cu ajutorul acestor drone personalul Gărzii Naționale de Mediu va putea identifica cu acurateţe zona unde ar putea exista potenţialele surse de emisii.

De asemenea, aceste drone vor fi utilizate și când sunt semnalate poluări accidentale, atât în zonele urbane, cât mai ales in zonele rurale, unde nu există stații de monitorizare”, a anunțat ministrul.

Echipamentele sunt dotate cu sisteme pentru detectarea surselor de poluare inclusiv pe timp de noapte, mai precizează Buzoianu.

