Duminică: Festivalul de Folclor „Mureș, pe marginea ta”. Tradiție, tineri interpreți și identitate românească, la Ocna Mureș

acum 2 ore

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Consiliul Județean Alba și Primăria orașului Ocna Mureș, organizează în perioada următoare o nouă ediție a Festivalului Național de Folclor „Mureș, pe marginea ta”, un eveniment devenit reper al promovării și conservării muzicii tradiționale românești.

Manifestarea, ajunsă la ediția a XXXVII-a, se va desfășura la Casa de Cultură „Ion Sângereanu” din Ocna Mureș, duminică, 16 noiembrie 2025, începând cu ora 17:00.

Cu un prestigiu construit de-a lungul deceniilor, festivalul-concurs reunește, și în acest an, cei mai promițători tineri interpreți ai folclorului românesc din întreaga țară. După o etapă de preselecție riguroasă, realizată de un juriu de specialitate, au fost admiși în competiția finală 25 de concurenți, dintr-un total de peste 40 de înscriși proveniți din 19 județe ale României. Această diversitate geografică confirmă vocația națională a evenimentului și interesul constant pentru valorile autentice ale tradiției muzicale românești.

Festivalul „Mureș, pe marginea ta” își propune, ca în fiecare an, descoperirea și promovarea tinerilor interpreți, dar și păstrarea specificului local al cântecului popular din zona Mureșului de Jos, într-un dialog artistic cu celelalte zone etnofolclorice ale țării.

Concursul va fi completat de un spectacol folcloric extraordinar, susținut de nume de referință ale scenei tradiționale: Ovidiu Homorodean, Roxana Reche, Nicolae Pluță, Dorina Nariță, Floricica Moga, Daria Costea – câștigătoarea Marelui Premiu la ediția precedentă –, alături de tinerii interpreți din județul Alba: Grațiela Blaga, Maria Uțiu și Vasile Balogh.

Acompaniamentul muzical al întregului eveniment va fi asigurat de orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, dirijată de Alexandru Pal.

Evenimentul va fi prezentat de Andreea Bogdan și va culmina cu premierea laureaților concursului de interpretare vocală a muzicii tradiționale românești, într-un cadru de sărbătoare dedicat autenticității, meșteșugului interpretativ și spiritului românesc.

Prin continuitatea și profesionalismul organizării, Festivalul Național de Folclor „Mureș, pe marginea ta” rămâne unul dintre cele mai importante proiecte de gen și un model de educație prin tradiție, în care tinerele generații învață să-și prețuiască rădăcinile prin muzică, port și cuvântul cântat.

Un festival care reînnoiește în fiecare an prin tinerețea celor care îl duc mai departe.

