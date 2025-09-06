Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul în care ziua este egală cu noaptea. Când începe toamna astronomică

Echinocțiul de toamnă 2025: în luna septembrie, se produce echinocțiul de toamnă, numit și ”punct autumnal”. Este momentul în care începe toamna astronomică. Ziua este egală cu noaptea.

Echinocțiul de toamnă 2025 va fi în data de 22 septembrie la ora 21.19 (ora României). Este trecerea oficială de la vară la toamnă, în emisfera nordică.

La momentul de echinocțiu, ziua este egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ. Sunt două astfel de fenomene: echinocţiul de primăvară (în luna martie) şi echinocţiul de toamnă (în luna septembrie).

Din 22 septembrie 2025, începe toamna în emisfera nordică, iar în emisfera sudică este echinocţiul de primăvară, ce marchează sosirea primăverii.

Echinocțiul de toamnă 2025. Cum se produce fenomenul

Din 22 septembrie, durata zilelor începe să scadă, iar cea a nopților va crește, până în 21 decembrie, când este solstițiul de iarnă.

Punctul echinocţiului de toamnă, numit şi „punct autumnal”, se află pe sfera cerească la intersecţia eclipticii (ce reprezintă proiecţia pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cereşti în cea sudică.

Aflat în dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va răsări şi va apune chiar în punctele cardinale est şi vest. Durata zilelor este astfel egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopţilor.

Singurele excepţii sunt în regiunile polare, în zona polului nord unde începe lunga noapte polară. În cea a polului sud, Soarele se află deasupra orizontului, timp de 6 luni, până la momentul echinocţiului de primavară, după cum se explică pe site-ul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

De la un an la altul, fenomenul nu se produce la aceeaşi dată datorită faptului că anul calendaristic nu este egal cu cel tropic. De când a fost alcătuit calendarul gregorian (1582), echinocţiul de toamnă s-a produs în zilele de 21, 22, 23 sau 24 septembrie, mai des însă la 22 sau 23 septembrie.

Echinocțiul de toamnă 2025. Semnificații, tradiții, superstiții

Cuvântul „echinocţiu” derivă din cuvântul francez „équinoxe”, care, la rândul lui, provine din latinescul „aequinoctium”, format din „aequus” – „egal” şi „nox”, „noctis” – „noapte”.

De acest moment, sunt legate mai multe semnificații, tradiții și superstiții.

În vremuri străvechi, se marca moartea şi renaşterea Zeiţei Mumă. Apoi, în septembrie, creștinii au adus în atenție naşterea Fecioarei Maria (8 septembrie).

Odată cu aceste momente, vremea se răceşte, păsările încep să migreze, iar sătenii urmăresc ”semnele” vremii.

Se spune că dacă plouă în această dimineață, va ploua toată toamna. Se culeg nucile, merele și gutuile. Ultimele fructe din pom trebuie lăsate pentru Mama Natură.

Ce ar trebui și nu ar fi bine să faci

La echinocțiu, se spune că este moment prielnic pentru a-ți face planuri.

Nu ar fi bine însă să te cerți sau să-ți critici copiii. Se spune că altfel înțeleg că este tot ce au de cules în viață.

Înainte să ieși din casă, ar fi bine să mănânci pâine, pentru bunăstarea casei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News