Connect with us

Eveniment

Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul în care ziua este egală cu noaptea. Când începe toamna astronomică

Publicat

acum O oră

Echinocțiul de toamnă 2025: în luna septembrie, se produce echinocțiul de toamnă, numit și ”punct autumnal”. Este momentul în care începe toamna astronomică. Ziua este egală cu noaptea.

Echinocțiul de toamnă 2025 va fi în data de 22 septembrie la ora 21.19 (ora României). Este trecerea oficială de la vară la toamnă, în emisfera nordică.

La momentul de echinocțiu, ziua este egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ. Sunt două astfel de fenomene: echinocţiul de primăvară (în luna martie) şi echinocţiul de toamnă (în luna septembrie).

Din 22 septembrie 2025, începe toamna în emisfera nordică, iar în emisfera sudică este echinocţiul de primăvară, ce marchează sosirea primăverii.

Echinocțiul de toamnă 2025. Cum se produce fenomenul

Din 22 septembrie, durata zilelor începe să scadă, iar cea a nopților va crește, până în 21 decembrie, când este solstițiul de iarnă.

Punctul echinocţiului de toamnă, numit şi „punct autumnal”, se află pe sfera cerească la intersecţia eclipticii (ce reprezintă proiecţia pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cereşti în cea sudică.

Aflat în dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va răsări şi va apune chiar în punctele cardinale est şi vest. Durata zilelor este astfel egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopţilor.

Singurele excepţii sunt în regiunile polare, în zona polului nord unde începe lunga noapte polară. În cea a polului sud, Soarele se află deasupra orizontului, timp de 6 luni, până la momentul echinocţiului de primavară, după cum se explică pe site-ul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

De la un an la altul, fenomenul nu se produce la aceeaşi dată datorită faptului că anul calendaristic nu este egal cu cel tropic. De când a fost alcătuit calendarul gregorian (1582), echinocţiul de toamnă s-a produs în zilele de 21, 22, 23 sau 24 septembrie, mai des însă la 22 sau 23 septembrie.

Echinocțiul de toamnă 2025. Semnificații, tradiții, superstiții

Cuvântul „echinocţiu” derivă din cuvântul francez „équinoxe”, care, la rândul lui, provine din latinescul „aequinoctium”, format din „aequus” – „egal” şi „nox”, „noctis” – „noapte”.

De acest moment, sunt legate mai multe semnificații, tradiții și superstiții.

În vremuri străvechi, se marca moartea şi renaşterea Zeiţei Mumă. Apoi, în septembrie, creștinii au adus în atenție naşterea Fecioarei Maria (8 septembrie).

Odată cu aceste momente, vremea se răceşte, păsările încep să migreze, iar sătenii urmăresc ”semnele” vremii.

Se spune că dacă plouă în această dimineață, va ploua toată toamna. Se culeg nucile, merele și gutuile. Ultimele fructe din pom trebuie lăsate pentru Mama Natură.

Ce ar trebui și nu ar fi bine să faci

La echinocțiu, se spune că este moment prielnic pentru a-ți face planuri.

Nu ar fi bine însă să te cerți sau să-ți critici copiii. Se spune că altfel înțeleg că este tot ce au de cules în viață.

Înainte să ieși din casă, ar fi bine să mănânci pâine, pentru bunăstarea casei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum O oră

Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul în care ziua este egală cu noaptea. Când începe toamna astronomică
Evenimentacum 2 ore

Ziua Internațională „Citește o carte”, sărbătorită pe 6 septembrie: cum ne ajută lectura să reducem stresul și să fim mai empatici
Evenimentacum 2 ore

7 septembrie: „Coborâtul oilor” la Loman. Festival folcloric, expoziție și târguri tradiționale
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Gabriel Pleșa: Proiectele de mobilitate urbană din Alba Iulia au adus ”mai multă siguranță”. Problemele din trafic rămân
Actualitateacum 3 zile

Investiții în educație la Șpring. Stadiul lucrărilor la școlile și sala de sport din comună
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 18 ore

Ce așteptări financiare au absolvenții care intră pe piața muncii. Salariile cerute în marile orașe vs media națională
Abrudacum 22 de ore

Fonduri și oportunități pentru zeci de localități din Alba. A fost lansată Strategia Națională pentru Zona Montană 2025-2035
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 4 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 5 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Aiudacum 20 de ore

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Evenimentacum o zi

Cine transmite meciul România – Canada. Programul complet al grupei în care joacă tricolorii
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul în care ziua este egală cu noaptea. Când începe toamna astronomică
Horoscop
Evenimentacum 12 ore

Horoscop de weekend: 6-7 septembrie 2025. Echilibru perfect între muncă și relaxare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 7 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum o săptămână

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 2 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 22 de ore

Început de an școlar la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. 169 de elevi intră în clasa a IX-a
Educațieacum 24 de ore

Apelul sindicatelor din Educație pentru inspectori și directorii școlilor: Nu-i amenințați pe cei care vor să participe la protest
Mai mult din Educatie