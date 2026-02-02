Doi pietoni accidentați de un șofer de TIR din Alba, la Câmpia Turzii. Au fost solicitate echipaje medicale de urgență

Doi pietoni accidentați de un șofer din Alba, la Câmpia Turzii: Reprezentanții IPJ Cluj au transmis că accidentul s-a produs în data de 2 februarie 2026, în jurul orei 12.10, pe strada Luminoriștilor din municipiul Câmpia Turzii.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat faptul că un ansamblu de vehicule, format din cap tractor și semiremorcă, condus de un bărbat de 43 de ani, din județul Alba, la pătrunderea pe strada Luminoriștilor, ar fi acroșat doi pietoni, transmit polițiștii.

Este vorba despre o femeie de 55 de ani și un bărbat de 69 de ani, ambii din municipiul Câmpia Turzii.

În urma evenimentului, cei doi pietoni au necesitat îngrijiri medicale, la fața locului fiind solicitate de urgență echipaje medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier.

Foto: Arhivă

