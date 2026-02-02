Eveniment
Locuri de muncă în Alba: 428 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 2 februarie 2026.
Sunt vacante 428 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE
Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- DGA ROUTE S.R.L. - pizzar - 2 - 0723218149
- CARBONDIS - sef santier - 1 - 0745766240
- CARBONDIS - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 3 - 0745766240
- RO.DE.X FASHION SRL - confectioner produse textile - 6 - 0740195535
- RO.DE.X FASHION SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 2 - 0740195535
- PEMONT LENJERIE SRL - confectioner-asamblor articole din textile - 7 - 0258811646
- TED ELECTRO S.R.L. - inginer instalatii pentru constructii - 1 - 0744357709
- TED ELECTRO S.R.L. - electrician în constructii - 1 - 0744357709
- SKI ŞURIANU SA - bucatar - 2 - 0720000004
- SKI ŞURIANU SA - ajutor bucatar - 3 - 0720000004
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
- SEWS ROMANIA SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 15 - 0254206600
- GENERAL STYLE SRL - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 1 - 0744557853
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 1 - 0365404203
- GENERAL STYLE SRL - croitor-confectioner îmbracaminte, dupa comanda - 4 - 0744557853
- SC ALBA SPEDITION SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0745664148
- SC Smart Trend SRL - lucrator gestionar - 1 - 0745022022
- HAIBLIK S.R.L. - asistent manager - 1 - 0766589737
- HAIBLIK S.R.L. - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0766589737
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - tinichigiu în constructii - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - instalator apa, canal - 2 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0745645001
- PROFI ROM FOOD SRL - director magazin - 1 - 0372568911
- MAŞINI DE CUSUT ONE SRL - mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte - 1 - office.sorinalb@gmail.com
- ASOCITIA FABRICA DE CULORI - agent de vânzari - 1 - 0744804094
- ASOCITIA FABRICA DE CULORI - lucrator comercial - 1 - 0744804094
- FLORIDA DESIGN SRL - reprezentant comercial - 1 - 0730823333
- S.C. BOGDAN AUTOMOBILE SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - office@b-automobile.ro
- S.C. BOGDAN AUTOMOBILE SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 4 - office@b-automobile.ro
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - faiantar - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - montator placaje interioare si exterioare - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - dulgher (exclusiv restaurator) - 2 - 0745645001
- APA ANABELA SRL - manipulant marfuri - 1 - 0751147222
- PRIMATO SRL - tinichigiu carosier - 1 - 0722294342
- Smartfun Lab SRL - instructor-educator pentru activitati de resocializare - 1 - 0744627922
- Smartfun Lab SRL - pedagog social - 1 - 0744627922
- Smartfun Lab SRL - psiholog în specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala - 1 - 0744627922
- LUKFOOD TEAM S.R.L. - contabil - 1 - madalinapacurar95@gmail.com
- Crush interiors srl - manager - 1 - 0747388048
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 2 - 0745645001
- DENIZ INTER GLOBAL S.R.L. - asistent manager - 2 - 0749922928
- DENIZ INTER GLOBAL S.R.L. - dispecer - 2 - 0749922928
- SC GARDEN FLESER DESIGN SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0788896111
- PROFI ROM FOOD SRL - casier - 4 - 0372568911
- BIO TERAPIA PLUS SRL - asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare - 3 - 0723278582
- ALBATROS GOLD SRL - ambalator manual - 1 - 0728014600
- SC COGNITION PUBLISHING SRL - redactor - 1 - 0740159999
- SC COGNITION PUBLISHING SRL - specialist marketing - 1 - 0740159999
- PLACINTARIE LA ROMINA SRL - patiser - 1 - 0474696926
- TED ELECTRO S.R.L. - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0744357709
- MATIAS GROUP SRL - ajutor ospatar - 1 - 0769048243
- NEMO INVESTIGO SRL - agent de securitate - 1 - 0722548237
- TMG GUARD SRL - agent de securitate - 1 - 0751124982
- SERALY KEB SRL - lucrator comercial - 1 - 0747188167
- SC CARNATFAM SRL - secretara - 1 - 0743297261
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - inginer constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - electrician în constructii - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - sudor - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - pavator - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - lucrator pentru drumuri si cai ferate - 1 - 0745645001
- P&C GLOBAL RECRUITMENT SRL - asistent manager - 1 - 0755885544
- WORK TEAM TRANSYLVANIA SRL - asistent manager - 1 - 0755885544
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
- KLOOS DEAL S.R.L. - manipulant marfuri - 3 - 0747635467
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - inginer mecanic - 2 - 0358401269
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
- COMA CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 2 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 2 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - dulgher (exclusiv restaurator) - 1 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - lacatus mecanic - 1 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - izolator termic - 1 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - montator pereti si plafoane din ghips-carton - 1 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - sudor - 1 - hr@comaconstruct.ro
- IMSAT SA - lacatus mecanic - 3 - 0213166600
- IMSAT SA - electrician în constructii civile si industriale - 3 - 0213166600
- IMSAT SA - inginer electrician - 1 - 0213166600
- SFERA BAGS S.R.L. - pregatitor articole marochinarie - 2 - 0731357225
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. - marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda - 1 - oana.radu@pelletteriefiorentine.ro
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. - muncitor necalificat în industria confectiilor - 1 - oana.radu@pelletteriefiorentine.ro
- MAGIE DULCE S.R.L. - functionar administrativ - 1 - 0775683387
- MAGIE DULCE S.R.L. - patiser - 1 - 0775683387
- OWA PRO S.R.L. - lucrator comercial - 1 - enescuionela60@yahoo.com
- ASOCIATIA SPERANTA SI INGRIJIRE ALBA - manager de intreprindere sociala - 1 - 0745661837
- ASOCIATIA SPERANTA SI INGRIJIRE ALBA - asistent manager - 1 - 0745661837
- OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST S.R.L. - sef district, centru, ocol silvic - 1 - 0258806306
- LEFKADA CONS SRL - responsabil tehnic cu execuția - 1 - 0771587221
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 3 - 0365404203
- ETIKON SRL - designer grafica (studii medii) - 1 - contact@etikon.ro
- BOSFOR DONER SRL - ajutor bucatar - 2 - 0743455963
- BOSFOR DONER SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0743455963
- OPRIŢA BUSINESS SRL - ajutor bucatar - 1 - 0747807111
- SC URBAN GOLD SRL - muncitor necalificat în metalurgie - 1 - 0740255259
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0734567031
- EXCELENT TRANS SRL - conducator auto transport rutier de persoane - 1 - 0743899485
- GOARNĂ TRANS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 3 - 0258863920
- GEORGIA CATERING SRL - ajutor bucatar - 2 - 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL - cofetar - 1 - 0743016221
- ADRIAN ROBERT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0754850491
- MIOMAR UNIVERSAL SRL - lucrator comercial - 2 - 0742212343
- TAKACS CSABA PEPINIERA CSABA INTERPRINDERE INDIVIDUALA - muncitor necalificat în agricultura - 5 - 0746372883
- GALILEO TASTY SRL - ajutor bucatar - 4 - galileotasty@yahoo.com
- KIK TEXTILIEN UND NONFOOD S.R.L. - lucrator comercial - 4 - 0754206667
- KIK TEXTILIEN UND NONFOOD S.R.L. - sef departament marfuri alimentare/nealimentare - 1 - 0754206667
- MAGIE DULCE S.R.L. - ambalator manual - 2 - 0775683387
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
- I.A.M.U. SA - operator la masini-unelte cu comanda numerica - 6 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice - 4 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - electromecanic masini si echipamente electrice - 1 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - lacatus mecanic - 4 - 0258711907
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 3 - 0365404203
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- SUN INDUSTRY SRL - asistent manager - 2 - 0744544137
- LA GOGU&RAZVI S.R.L. - ajutor bucatar - 2 - 0740175289
- SERGIU TRANS AGREGATE SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0740889650
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. - ajutor bucatar - 1 - 0735417292
- CUPITDONE COFFEE S.R.L. - manager de intreprindere sociala - 1 - 0743328027
- CUPITDONE COFFEE S.R.L. - barman preparator de cafea (barista) - 3 - 0743328027
- RIVALY C.H. SRL - brutar - 1 - 0744612264
- RIVALY C.H. SRL - lucrator gestionar - 2 - 0744612264
- CIMCIK KEB SRL - lucrator comercial - 1 - 0747188167
- AUTOSERVIRE LA BOCA S.R.L. - femeie de serviciu - 1 - 0742469917
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
- AGOMI HOUSE SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0736627565
- AGOMI HOUSE SRL - gradinar - 1 - 0736627565
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL - bucatar - 8 - alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL - ajutor bucatar - 7 - alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 10 - alpinateam.hr@gmail.com
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- STOIA DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0744162644
Locuri de muncă/ angajări TEIUȘ
Angajator - post vacant - nr. locuri - telefon mobil/ e-mail
- TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL - asistent medical generalist - 1 - 0740242956
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- PIVNITA DOMNEASCA - barman - 2 - 0744902683
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- BENIC - AGROPACK ALBA S.R.L. - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762938707
- BENIC - AGROPACK ALBA S.R.L. - ambalator manual - 3 - 0762938707
- BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762938707
- BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - tehnician mentenanta electromecanica – automatica echipamente industriale - 2 - 0762938707
- BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - functionar administrativ - 1 - 0762938707
- CALNIC - DN AGRAR CUT S.R.L. - inginer agronom - 1 - 0721287870
- CALNIC - DN AGRAR SERVICE S.R.L. - tractorist - 1 - 0258818115
- DRAMBAR - TRANSILVANIA NUTS SRL - tehnician programare, lansare, urmarirea productiei - 1 - 0745353599
- DRAMBAR - TRANSILVANIA NUTS SRL - manager - 1 - 0745353599
- DRAMBAR - PEMA ELECTROTEHNIC SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 5 - 0258806924
- DRAMBAR - FLASH EXPERT GARAGE SRL - mecanic auto - 1 - 0757928573
- GALDA DE JOS - CAMARA MARIEI SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0743361088
- GALDA DE JOS - CAMARA MARIEI SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 3 - 0743361088
- GARBOVA - SC ATV GARBOVA SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0753073020
- GARBOVA DE JOS - AYO SPEED AUTO SRL - sofer de autoturisme si camionete - 4 - 0743393812
- GARDA DE SUS - PROFI ROM FOOD SRL - casier - 3 - 0372568911
- HOREA - VIILMONT SRL - administrator pensiune turistica - 1 - 0787876346
- HOREA - VIILMONT SRL - receptioner de hotel - 1 - 0787876346
- HOREA - VIILMONT SRL - îngrijitor spatii hoteliere - 1 - 0787876346
- HOREA - VIILMONT SRL - menajera - 1 - 0787876346
- IGHIU - SC ALTINSTAUR CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0747789632
- IGHIU - SC ALTINSTAUR CONSTRUCT SRL - administrator - 1 - 0747789632
- JIDVEI - CETATEA DE BALTA SRL - muncitor necalificat în agricultura - 15 - 0744776973
- LIVEZILE - URBAN WOODS SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0748905157
- LUNCA BISERICII - VIDRA - AQUA NRG VIDRA SRL - casier - 1 - 0742889302
- LUNCA BISERICII - VIDRA - APA ANABELA SRL - casier - 1 - 0751147222
- MIRASLAU - SC MIACARN JUNIOR SRL - manipulant marfuri - 4 - 0744572894
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 2 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - gestionar depozit - 1 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - operator la fabricarea mezelurilor - 2 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - agent comercial - 2 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - facturist - 1 - 0756164258
- OARDA - SCANDIA RETAIL SRL - lucrator comercial - 4 - 0258811714
- OARDA - ELIT SRL - operator la tratarea si epurarea apelor uzate - 1 - 0721367218
- PETRESTI - TOOLS RENT PRO SRL - director vânzari - 1 - 0729399259
- PETRESTI - TOOLS RENT PRO SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0729399259
- POSAGA DE JOS - SC LA STIUBEI EVENT SRL - receptioner de hotel - 1 - 0766328716
- POSAGA DE JOS - SC LA STIUBEI EVENT SRL - îngrijitor spatii hoteliere - 1 - 0766328716
- POSAGA DE JOS - SC TRADITIO CONSTRUCT SRL - maistru constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0757735052
- PURCARETI - PIANU - KEEP GREEN SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0766619470
- PURCARETI - PIANU - KEEP GREEN SRL - lucrator pentru salubrizare spatii verzi - 3 - 0766619470
- RAMETEA - SC ESD-STAR SRL - bucatar - 1 - 0740236167
- RAMETEA - SC ESD-STAR SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0740236167
- SANTIMBRU - S.C. TRANSAVIA S.A. - muncitor necalificat în agricultura - 1 - 0748200044
- SANTIMBRU - SC COMȘA CU BULDO S.R.L. - secretar administrativ - 1 - 0774061997
- SANTIMBRU - SC COMȘA CU BULDO S.R.L. - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0774061997
- SANTIMBRU - S.C. TRANSAVIA S.A. - muncitor necalificat în agricultura - 1 - 0748200044
- SANTIMBRU - SC COMȘA CU BULDO S.R.L. - administrator - 1 - 0774061997
- SANTIMBRU - SC COMȘA CU BULDO S.R.L. - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0774061997
- SASCIORI - AQUA TRANSALPINA S.R.L. - manager proiect - 1 - 0760132880
- TURDAS - OPTIM MNMARKET S.R.L. - lucrator comercial - 3 - 0751631980
- UNIREA - SC DIANA COM S.R.L. - ajutor bucatar - 1 - 0745141621
- VALEA LUNGA - BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 4 - 0758642427
- VALEA LUNGA - BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. - electrician în constructii - 4 - 0758642427
- VALEA LUNGA - BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. - faiantar - 5 - 0758642427
- VALEA LUNGA - BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. - fierar betonist - 5 - 0758642427
- VALEA LUNGA - BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. - dulgher (exclusiv restaurator) - 5 - 0758642427
- VALEA LUNGA - BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. - zugrav - 9 - 0758642427
- VALEA LUNGA - BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. - sudor - 5 - 0758642427
- VALEA LUNGA - BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. - zidar rosar-tencuitor - 4 - 0758642427
- VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. - confectioner cablaje auto - 7 - 0720085887
- VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. - manipulant marfuri - 7 - 0720085887
- VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. - confectioner cablaje auto - 15 - 0720085887
- VINTU DE JOS - SC EDYANA FARM SRL - lucrator comercial - 1 - 0740218005
- VINTU DE JOS - JAVLA CRISTINA GIORGIANA - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0758544123
- VLADOSESTI - SOHODOL - MARMOREX STONE SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 1 - 0744425890
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.