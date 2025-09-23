Connect with us

Elevii din clasa pregătitoare vor primi gratuit materiale didactice. Lege adoptată de Senat

Elevii de la clasa pregătitoare, din învățământul de stat, particular și confesional, ar urma să beneficieze, în mod gratuit, de materiale didactice. O modificare a Legii învățământului preuniversitar, în acest sens, a fost adoptată luni de Senat.

”Ministerul Educației și Cercetării are obligația de a asigura, în mod gratuit, pentru elevii clasei pregătitoare din învățământul de stat, particular și confessional

  • materiale didactice alternative, jocuri didactice
  • cărți educative, fișe de lucru adecvate unităților tematice studiate, caiete de lucru
  • alte materiale didactice conforme curriculumului național, în format tipărit și digital.

Antepreșcolarii/ preșcolarii/ elevii și personalul didactic de predare din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat/autorizat și confesional beneficiază de manuale școlare gratuite, precum și de jocuri/jucării, caiete de lucru și alte materiale didactice, atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale”, prevede propunerea, potrivit Agerpres.

Actul normativ mai arată că ”pentru buna desfășurare a procesului educațional, în baza libertății inițiativei profesionale, personalul didactic de predare poate selecta și utiliza la clasă jocuri/jucării, caiete de lucru, materiale și auxiliare didactice, resurse educaționale deschise care sunt aprobate/avizate de Ministerul Educației și Cercetării sau pentru a căror siguranță în utilizare sunt respectate prevederile legale”.

Inițiatorii, în majoritate parlamentari de la UDMR, au explicat în expunerea de motive că elevii din clasa pregătitoare nu au beneficiat, în mod gratuit, de materiale didactice, pe când elevii din toate celelalte clase incluse în învățământul obligatoriu au primit gratuit manuale școlare.

Propunerea legislativă pentru completarea art. 93 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

