Elevii vor avea transport gratuit și în perioada examenelor naționale. Când intră în vigoare modificarea din Legea Educației

Elevii vor avea transport gratuit și în perioada examenelor naționale. Modificările din Legea Educației au fost publicate în Monitorul Oficial.

Legislația a fost schimbată astfel încât elevii din clasa a VIII-a și a XII-a care învață în altă localitate față de cea de domiciliu să aibă transport gratuit și în perioada în care susțin Evaluarea Națională sau Bacalaureatul.

Până acum, această situație nu era specificată, dat fiind faptul că examenele sunt în perioadele de vacanță. Transportul pentru elevi era gratuit doar pe timpul cursurilor școlare.

Elevii care locuiesc în zone fără transport public primesc o sumă forfetară lunar inclusiv pe perioada examenelor naționale.

Când se aplică măsura

Potrivit legii Educației, modificările se aplică începând cu anul școlar viitor, adică din toamna anului 2026, notează edupedu.ro.

”Situația îi afectează, în mod direct, pe mii de elevi din întreaga țară, în special pe cei care învață în altă localitate decât cea de domiciliu. Din momentul încheierii cursurilor, acești elevi nu mai beneficiază de gratuitate la transport, deși sunt obligați să se deplaseze pentru susținerea examenului.

Această realitate generează inechitate socială între elevii care locuiesc aproape de centrul de examen și cei care trebuie să călătorească distanțe lungi, generând costuri suplimentare pentru familii, aflate deseori în situații de vulnerabilitate”, se arată în expunerea de motive a legii.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News