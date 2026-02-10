Curtea de Apel Alba Iulia a strămutat procesul ”ANAF-Iohannis” de la Sibiu, la Hunedoara

Curtea de Apel Alba Iulia a strămutat procesul ”ANAF-Iohannis”: Instanța a admis, marți, cererea de strămutare formulată de către Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DRGFP) Brașov, în contradictoriu cu familia Iohannis.

Curtea a dispus ca procesul să se judece la Tribunalul Hunedoara și nu la cel din Sibiu.

”Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a procesului care face obiectul dosarului nr. 2405/85/2025 înregistrat la Tribunalul Sibiu.

Păstrează actele îndeplinite înainte de strămutare. Definitivă. Pronunțată astăzi, 10.02.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței”, se arată în soluția pe scurt a CA Alba Iulia.

Potrivit reprezentanților CA Alba Iulia, dosarul civil 2405/85/2025 are ca obiect acțiunea în răspundere delictuală formulata de Statul român, prin DGRFP Brașov, în contradictoriu cu Carmen și Klaus Iohannis cu privire la plata unor despăgubiri.

În toamna anului trecut, Statul Român, prin DRGFP Brașov, a înregistrat la Tribunalul Sibiu o acțiune prin care solicita obligarea fostului președinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

”Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului și recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosință a acestui imobil”, se menționa într-un comunicat transmis de ANAF, citat de Agerpres.

Având în vedere că, potrivit ANAF, pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanței și instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.

În 22 ianuarie, CA Alba Iulia a respins cererea de instituire a sechestrului asigurător formulată de Statul Român asupra bunurilor familiei fostului președinte.

La începutul lunii octombrie 2025, ANAF a anunțat printr-un comunicat că a preluat, în condițiile legii, jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, care a aparținut familiei Iohannis, ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

Președintele instituției, Adrian Nica, declara atunci că ANAF nu avea, până la acel moment, indicii că soții Iohannis doresc să achite sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, și va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, și măsuri asigurătorii.

”Între ANAF și cei doi soți a existat corespondență pe două paliere, o dată în ceea ce privește predarea imobilului, unde aceștia au menționat prin avocat că nu dețin cheia și, prin urmare, nu se pot prezenta la predarea imobilului și, pe celălalt palier, aceștia au solicitat explicații privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicații.

Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita, suplimentar de plata sumei, și măsuri asigurătorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a explicat șeful ANAF, la postul B1 TV.

În altă ordine de idei, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a câștigat luna trecută, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, și cealaltă jumătate din casa din centrul istoric al Sibiului, pentru care fostul președinte Klaus Iohannis datorează despăgubiri statului român reprezentat tot de Fisc, potrivit informațiilor publicate pe portalul de justiție.

Fisc-ul sibian avea nevoie de această decizie a instanței pentru a putea intabula casa și cu cealaltă jumătate, care nu fusese pe numele lui Iohannis, ci pe numele Baștea.

În septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baștea, cea de la care familia Iohannis a cumpărat o parte dintr-un imobil din Sibiu, dosarul vizând dreptul de proprietate al casei.

După mai multe cicluri procesuale, în mai 2014, Tribunalul Brașov, printre alte măsuri dispuse în acest dosar, anulase contractul de vânzare-cumpărare în cazul imobilului din Sibiu ”încheiat între pârâții Baștea Ioan - decedat, moștenitor fiind Baștea Rodica, în calitate de vânzător, și Iohannis Carmen Georgeta și Iohannis Klaus Werner, în calitate de cumpărători”, potrivit informațiilor postate pe portalul instanței.

