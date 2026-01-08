Connect with us

Eșalonarea datoriilor în 2026. Modificări majore aduse procedurii, de la 1 ianuarie

Eșalonarea datoriilor în 2026: O serie de modificări majore au fost aduse procedurii, prin Pachetul 2 de măsuri fiscale intrat în vigoare de la 1 ianuarie.

Din 2026, eșalonarea simplificată la ANAF este limitată la datorii de maximum 400.000 lei și se aplică doar firmelor cu minimum 12 luni vechime, cu termene mai scurte de conformare (60 zile), scrie Termene.ro, într-o analiză a noii proceduri.

Pentru datorii peste acest prag, eșalonarea clasică implică fideiusiune, adică o garanție personală a antreprenorilor, cu risc direct asupra patrimoniului lor.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) cere în multe situații contract de fideiusiune ca garanție personală pentru a acorda sau menține eșalonarea.

Acest lucru presupune responsabilitate directă pentru asociați/administratori și limitează accesul „ușor” la această facilitate.

De asemenea, transmite Termene.ro, au fost definite noi plafonări pentru eșalonarea simplificată – firmele pot utiliza această procedură doar dacă datoriile se încadrează între limite clare (ex. 5.000-400.000 lei pentru persoane juridice), ceea ce restrânge aria de aplicare.

În plus, eșalonarea datoriilor în 2026 presupune și reducerea termenelor pentru plata obligațiilor care nu sunt incluse în eșalonare (de la 180 zile la 60 zile în anumite cazuri).

